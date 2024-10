Ten Hag sente che lo United ha subito un’ingiustizia. Intanto su di lui la pressione cresce

L’ex calciatore Michael Brown a Bbc 5 live: «Cosa succederà ora a Erik Ten Hag? La pressione è salita a un altro livello, le cose non possono continuare così»

Ten Hag ha parlato della sconfitta subita contro il West Ham definendola ingiusta. Intanto però lo United è quattordicesimo in classifica e la pressione sull’olandese continua a crescere.

Le parole di Ten Hag

Ten Hag in particolare si lamenta dell’intervento del Var che ha portato l’arbitro a concedere al West Ham il rigore della vittoria: «Prima dell’inizio della stagione c’erano disposizioni secondo cui il Var poteva intervenire solo in caso di errori chiari ed evidenti».

Ma, secondo l’allenatore olandese: «Questo non è sicuramente un errore chiaro ed evidente da parte dell’arbitro in campo».

«È la terza volta che sento un’ingiustizia in questa stagione e questo ha un grande impatto sulla nostra squadra, sui nostri punteggi e sulla nostra posizione in classifica. Non è giusto».

Poi sul rigore: «Non l’ho visto. I giocatori dicono che è un rigore e l’arbitro dice che è un rigore, quindi sono sicuro che hanno ragione».

La Bbc intanto scrive che c’è sempre più pressione sulla posizione di Ten Hag allo United.

Simon Stone, report della Bbc riporta:

“L’allenatore del Manchester United Erik ten Hag vorrà parlare della decisione del Var che è costata la vittoria alla sua squadra al London Stadium, ma la domanda davvero importante è cosa pensano il comproprietario Sir Jim Ratcliffe, l’amministratore delegato Omar Berrada e il direttore sportivo Dan Ashworth della partita di oggi.

Lo United è rimasto fedele a Ten Hag dopo il successo in finale di Fa Cup contro il Manchester City.

Venerdì mi è stato detto che il club vuole ancora che l’olandese abbia successo, ma è chiaro che deve vincere le partite.

Lo United non gli ha offerto esplicitamente il suo sostegno pubblico durante la pausa internazionale di questo mese, quindi non prevedo che lo farà dopo questa sconfitta.

Ma è chiaro che se il verdetto sarà negativo, lo sapremo presto”.

Michael Brown, ex centrocampista del City, ha detto a Bbc Radio 5 live:

«Cosa succederà ora a Erik Ten Hag? La pressione è salita a un altro livello e le cose non possono continuare così. Il calcio è crudele, perché la sua squadra è stata nettamente superiore nel primo tempo e avrebbe dovuto essere fuori dai giochi. Oggi sono stati sfortunati».

