Oggi la denuncia alla Fifa per il calendario della competizione: «Non possono decidere loro senza l’accordo dei giocatori e dei datori di lavoro».

Il presidente della Liga Javier Tebas ha parlato in merito alla denuncia del sindacato dei calciatori (Fifpro) e delle leghe alla Fifa per il Mondiale per club, un torneo che si disputerà nell’estate 2025 dopo la fine dei maggiori campionati europei. Per l’Italia vedrà coinvolte Juventus e Inter.

Tebas: «Mondiale per club? La Fifa sta esercitando un abuso di potere»

La denuncia arriva per una competizione annunciata, ma mai discussa con la controparte. Il presidente della Liga ha dichiarato:

«La Fifa sta esercitando un abuso di potere in merito al calendario delle partite. La Fifa deve rispettare le norme del calcio, ci devono essere processi chiari, non discriminatori in tutti gli ambiti, soprattutto nel campo del lavoro. La Fifa non può regolamentare ciò che riguarda il lavoro senza l’accordo dei giocatori e dei datori».

“Oggi, lunedì 14 ottobre 2024, il sindacato mondiale dei calciatori (FifPro) e l’associazione delle Leghe europee oltre alla Liga di Spagna, che intende agire anche distintamente – si ritrovano a Bruxelles per presentare alla Commissione Europea i reclami, già preannunciati, contro la Fifa e la sua decisione di dare vita, dal 15 giugno al 13 luglio prossimi, a una nuova competizione già ufficialmente annunciata ma mai discussa con alcuna controparte: il Mondiale per Club con la partecipazione di 32 squadre tra cui due italiane, Inter e Juventus, un torneo che arriva a soffocare, a detta dei protestatari, un calendario già intasato oltre ogni logica e limite“.

