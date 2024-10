Spalletti: «Potevamo segnare di più, non abbiamo concretizzato quello che abbiamo creato in maniera clamorosa»

Alla Rai: «Il gol si prendere perché ci sono anche gli avversari, lo so che vi piacerebbe vincere 10 a 0 ma non è possibile»

Il ct della Nazionale, Luciano Spalletti, ha parlato ai microfoni della Rai dopo la vittoria contro Israele in Nations League

«Una partita concreta a sprazzi perché non abbiamo concretizzato quello che abbiamo creato in maniera clamorosa. Trovare gli spazi per andare davanti al portiere come abbiamo fatto significa aver fatto un gran lavoro.

Il reparto offensivo ha fatto quello che doveva fare. È stata una squadra anche oggi, anche quelli che sono entrati sono entrati bene. Avremmo avuto la possibilità di fare anche più gol, ma sta bene così. Abbiamo ricomposto bene quando gli avversari ci hanno creato problemi»

Peccato per il gol incassato

«Il gol si prendere perché ci sono anche gli avversari, lo so che vi piacerebbe vincere 10 a 0 ma non è possibile»

La Francia vince sul Belgio, questo fa ben sperare

«Noi abbiamo due partite tostissime, ora il Belgio ha 6 punti e se le vince tutte e due arriva pari a noi, per cui dobbiamo vincere»

