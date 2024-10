Spalletti: «In Francia la squadra ha dimostrato di essere forte mentalmente dopo ciò che successe all’inizio»

Alla Rai: «Abbiamo dimostrato che possiamo stare al top del calcio Mondiale. Dobbiamo dimostrare di poter gestire le nostre potenzialità»

Il ct dell’Italia Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni della Rai, in vista del match di Nations League contro il Belgio.

40.000 all’Olimpico, prima del match omaggio a Schillaci: le suggestioni non mancano.

«Saranno momenti emozionanti, che ci tireranno dentro la partita e ci insegneranno un po’ come dobbiamo fare».

Spalletti: «Abbiamo dimostrato che possiamo stare al top del calcio Mondiale»

Quanto sarebbe importante battere un’altra Nazionale che ci precede nel ranking?

«Sarebbe importantissimo, abbiamo dimostrato contro la Francia che possiamo stare al top del calcio Mondiale. Dobbiamo dimostrare di poter gestire le nostre potenzialità e metterle in campo».

Stesso 11 iniziale di Parigi?

«Confermata la stessa squadra, ha dimostrato di essere forte anche nella testa per quello che successe all’inizio di quella partita».

Italia-Belgio, confermata la formazione che ha battuto la Francia

Questa sera la Nazionale di Spalletti affronta il Belgio di Domenico Tedesco. Fischio d’inizio all’Olimpico di Roma alle 20:45. Il ct dell’Italia conferma la formazione che ha battuto un mese fa la Francia al parco dei principi.

Italia (3-5-1-1): Donnarumma; Calafiori, Bastoni, Di Lorenzo; Dimarco, Tonali, Ricci, Frattesi, Cambiaso; Pellegrini; Retegui. Ct: Luciano Spalletti.

Belgio (4-2-3-1): Casteels; Debast, Faes, Theate, De Cuyper; Tielemans, Mangala; De Ketelaere, Trossard, Doku; Openda. Ct: Domenico Tedesco

«Per me non si gioca molto, bisogna avere il coraggio di far giocare tutti»

Il ct della Nazionale di calcio italiana, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa da Coverciano per presentare Italia-Belgio:

«Ci sono squadre meno attrezzate e lì si potrebbe discutere. Ma ci sono squadre con 25 calciatori e possono giocare frequentemente. Poi i discorsi vanno sempre lì: le riserve non fanno bene come i titolari, quindi alcuni sono di seconda fascia e subiscono questi commenti. Inter, Juventus, Milan hanno calciatori a disposizione per giocare più partite, poi il livello di qualità è al di sotto, mi sembra che tutte vanno uomo contro uomo e poi ci si ritira, questi sono atteggiamenti corretti. L’essenziale è non essere lunghi e tante lo sanno fare. Per me non si gioca molto, bisogna avere il coraggio di far giocare tutti, facendo crescere quelle che vengono considerate riserve. Se si continua a fare questi ragionamenti vuol dire rimanere attaccati agli alibi».

ilnapolista © riproduzione riservata