Sky, Marchetti: «Il Napoli ha presentato un’offerta di 6 milioni a Kvara e non si sposterà»

A radio Marte: «Il club la considera il giusto riconoscimento per quanto fatto dal calciatore fino ad ora: é un ingaggio da top player»

Il Napoli di Conte è attualmente primo in classifica e soprattuto sembra aver superato la terribile annata della scorsa stagione. I pezzi stanno tornando al proprio posto e Kvara è tornato a segnare e a giocare come sa, ma c’è ancora l’incognita relativa al suo rinnovo.

Il giornalista Sky Luca Marchetti a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live ha parlato del rinnovo di Kvara spiegando che è sempre valida l’offerta presentata quest’estate «da sei milioni di euro netti annui per il georgiano che dovrà dare una risposta a De Laurentiis»

De Laurentiis aspetta una risposta da Kvara

«Il Napoli da questa offerta non si sposterà, considerandola il giusto riconoscimento per quanto fatto dal calciatore fino ad ora: é un ingaggio da top player. Forse il rinnovo sarebbe dovuto arrivare prima, ma gli errori commessi nella passata stagione sono stati recuperati dal patron con l’acquisizione di Conte e con il mercato faraonico estivo. Non si hanno notizie di clausole nella proposta di rinnovo di Kvara, ma se ne potrà discutere. Ciò che è certo è che Kvara è al centro del progetto, indiscutibilmente, a differenza di quanto abbia potuto pensare dopo la disastrosa stagione passata».

Del resto proprio il ds Giovanni Manna a Mediaset prima di Napoli-Palermo di Coppa Italia aveva detto sul rinnovo di Kvaratskhelia «non c’è fretta, non c’è corsa al rinnovo, ha altri tre anni di contratto col Napoli. Non c’è una deadline, siamo tranquilli, vediamo che succede nelle prossime settimane, nei prossimi mesi».

Poi Marchetti sul rinnovo Meret?

«Pastorello era a Napoli in occasione del match contro il Monza e nulla vieta che abbiano provato a riparlarne. Meret è sempre stato aperto al rinnovo col Napoli»

ilnapolista © riproduzione riservata