Simeone: «Ci sono partite sporche da vincere. Scudetto? Dobbiamo pensare partita dopo partita»

Sei un veterano

«Bisogna che tutti diano il massimo, anche chi subentra. Bisogna che tutti abbiano la fame di vincere, avere l’umiltà di aspettare il proprio momento. Ci sono partite sporche da vincere, siamo tutti in questo percorso e facciamo un lavoro importante con il mister in allenamento. Chi entra da tutto per la squadra».

Vibes dell’anno scudetto?

«Non voglio dire niente, quello che uno sente lo sa, dobbiamo pensare partita dopo partita perché c’è ancora tanto da fare. C’è una bella atmosfera, bisogna andare avanti così».

Che goduria il Napoli bonipertiano: 1-0 a Empoli su rigore con un tiro in porta. Al circo andateci voi

Empoli-Napoli 0-1. Squadra cinica. Si dice così? Sono le vittorie della Juve bonipertiana, allegriana. Ora che loro hanno abbracciato (teoricamente) l’estetica, a Napoli possiamo finalmente salutare la conversione al pragmatismo. Un tiro in porta e un gol, persino su rigore. Primo posto consolidato. E tanti saluti al calcio circense. La capolista se ne va. E se vince anche in pomeriggi come questo, le altre fanno bene a preoccuparsi. Uno a zero su rigore. Respiriamo a pieni polmoni.