Roma, Ghisolfi infuriato a Sky: «Tutti hanno visto era un rigore chiaro, serve rispetto”

La Roma chiede rispetto. E lo fa per bocca del direttore sportivo Ghisolfi che, a fine partita, negli studi di SkySport non risparmia la sua furia contro l’arbitraggio e l’errore per il mancato rigore su Baldanzi.

Il direttore sportivo della Roma

Che si può dire dell’episodio di Baldanzi, in area di rigore del Monza?

«Non sono solito a venire a parlare dell’arbitraggio, ma quello che è successo oggi è inaccettabile. Tutti hanno visto che era un rigore chiaro, tutti avete potuto vedere, anche noi. L’arbitro era ad una certa distanza, poteva anche non vedere, ma il Var perché non interviene? Esigo rispetto per tutti, per i calciatori, per il loro sforzo, per i nostri tifosi, c’è molta frustrazione nello spogliatoio per quello che è successo. Voglio rispetto».

L’arbitro le ha dato spiegazioni?

«Chiederemo spiegazioni all’arbitro visto che ancora non ci abbiamo parlato. Ma Baldanzi è infuriato, sa il fallo che ha subito»

Poi anche a Dazn continua il suo durissimo sfogo

«Ho deciso di venire qui perché non sono solito venire a lamentarmi dell’arbitraggio, ma è inaccettabile. Abbiamo visto l’episodio di Baldanzi, facciamo fatica a capire perché il Var non sia intervenuto. Cosa ci siete detti all’interno dello spogliatoio? Baldanzi è furibondo, sa bene il fallo che ha subito. Siamo persone pacate e rispettose, ma non per questo meritiamo meno rispetto». Anche Ivan Juric aveva parlato del rigore non fischiato: «La mia Roma ha fatto una grande partita oggi, controllando e creando tante palle gol. Sicuramente bisogna diventare più bravi e metterla dentro. Abbiamo concesso molto poco. Ho visto veramente una bellissima Roma. Normalmente queste partite le vinci anche facili, in questo momento gira così. Il rigore non dato completa l’opera. Prestazione di alto livello, veramente ottima».

