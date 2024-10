Questo Psg non è un candidato credibile per la Champions, a questa squadra manca qualità (L’Équipe)

Vista l’impressione lasciata in Champions c’è preoccupazione anche per il campionato. Prendere un attaccante come Osimhen potrebbe non bastare

Ieri sera il Psg ha pareggiato 1-1 contro il Psv in casa. Di certo una prestazione brillante quella dei francesi. Per l’Équipe, in prospettiva, la situazione è piuttosto nera. Questa squadra non ha la qualità necessaria per arrivare fino in fondo in Champions. Le preoccupazioni si estendono anche al campionato. Il problema principale è che manca un vero numero 9 e non è detto che Osimhen, scrivono i francese, sarebbe stata la soluzioni.

Vista la Champions, il Psg rischia anche in campionato

“Luis Enrique ha troppa esperienza per non avvertire tutte queste preoccupazioni”. Nonostante le sue dichiarazioni pubbliche tentino di presenterà la situazione in modo positivo, “bisogna fare una constatazione preoccupante. Questo Psg 2024/25, così come è stato concepito l’estate scorsa con acquisti giovani, non può oggi essere percepito come un candidato credibile per entrare tra le prime 8 della Champions League. Quel che è peggio è che il prossimo calendario (Atlético Madrid, Bayern Monaco…) preoccupa ancor di più. È necessariamente troppo presto per dirlo ma, vista l’impressione lasciata in Champions League e la forza mostrata dal Monaco in Ligue1, anche il campionato preoccupa. I dirigenti non hanno negato che sarebbe stata difficile questa stagione“.

Il problema è che manca qualità alla rosa. Infatti l’Équipe continua:

“Le tre partite di Champions League giocate invitano a pensare. Il problema non è atletico. La squadra fa una bella figura da questo punto di vista. È anche difficile incolpare la mancanza di impegno. Oggi il Psg si trova ad affrontare evidenti limiti qualitativi, nonostante gli investimenti significativi“.

Osimhen poteva (o potrebbe) essere al soluzione? Forse

Come fare per aumentare la qualità della rosa (e forse, a questo punto, anche l’esperienza)? Forse prendere un attaccante, un vero numero 9 poteva essere la soluzione. Ritorna qui il nome di Osimhen, e l’Équipe esterna tutti i suoi dubbi.

“Prendere un numero 9 quest’inverno potrebbe essere la soluzione? Non è detto. Perché pochi di loro potrebbero adattarsi a ciò che Luis Enrique vuole si aspetta. Un profilo come quello di Victor Osimhen, studiato da Luis Campos l’estate scorsa, non avrebbe necessariamente fatto bene in questa squadra. Resta una constatazione chiara: lo “storytelling” attorno a un collettivo capace di colmare la partenza di Kylian Mbappé è svanito. In Champions League, a questo Paris manca troppo talento in attacco per sognare“.

ilnapolista © riproduzione riservata