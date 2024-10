Osimhen potrebbe essere ceduto a gennaio per 81 milioni (Corsport)

La clausola rescissoria è decaduta a giugno, si passa da 130 milioni agli 81 di gennaio e ai 75 di giugno.

Victor Osimhen non è stato ceduto quest’estate dal Napoli, è andato in extremis al Galatasaray, ma potrebbe lasciare il club azzurro definitivamente già a gennaio secondo il Corriere dello Sport che spiega le nuove cifre dell’attaccante nigeriano:

Il futuro di Osimhen

“Per quel che riguarda Osi, invece, la storia è interamente legata alla clausola rescissoria. Nuova di zecca, abbattuta dopo il trasferimento al Galatasaray in prestito secco fino a giugno, ma come sempre non valida per l’Italia: da 130 milioni agli 81 di gennaio e ai 75 di giugno. Più accessibile, decisamente più appetibile, nonostante Victor abbia di recente dichiarato: «Valgo più di 100 milioni»”.

Questo nonostante Osimhen, attraverso i canali social del Galatasaray, club nel quale si è trasferito in prestito dal Napoli, abbia dichiarato che è certo di valere di più

«Valgo più di 100 milioni di euro. Ci sono pochi giocatori come me al mondo che hanno raggiunto questo stile e questo successo. Tutto è legato alle mie caratteristiche, alle cose che faccio, alla mia qualità . Quindi penso che me lo merito. Sono consapevole del contributo che do e di cosa posso fare, anche nella mia vita privata. La gente la pensa diversamente? Alcuni dicono 15 milioni, altri dicono 100-120-150… Ognuno ha opinioni diverse».

