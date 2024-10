Paquetà rischia la squalifica a vita: è accusato di scommesse, ostacolo delle indagini e mancata collaborazione

Il Daily Mail: la Federcalcio inglese gli aveva sequestrato il telefono per indagare sui profitti delle scommesse; glielo ha restituito e lui lo ha perso.

Lo scorso maggio Lucas Paquetà ha rischiato la squalifica per scommesse. Oggi la Federcalcio inglese ha altre accuse contro di lui che potrebbe vederlo squalificato a vita dal calcio.

Paquetà: oltre alle scommesse, altre due accuse a carico

Il Daily Mail riporta:

La stella del West Ham è accusata di essere stata coinvolta nel tentativo di influenzare i mercati delle scommesse e dovrebbe affrontare un’udienza il prossimo marzo. La Federcalcio sostiene che Paquetà abbia aiutato lui e/o i suoi amici nelle partite contro Leicester, Aston Villa, Leeds e Bournemouth per trarre profitto dalle scommesse piazzate su di lui. Il calciatore ha negato tutte le accuse. Ma si dice che circa 60 persone in Brasile abbiano scommessi tra le 7 e le 400 sterline su di lui, con vincite da 100.000 sterline.

La Federcalcio gli ha sequestrato il suo vecchio telefono per due mesi l’anno scorso, mentre gli investigatori hanno esaminato i suoi messaggi, le chiamate e la cronologia bancaria; alla fine gliel’hanno restituito, ma facendogli promettere che lo avrebbero voluto rivedere per ulteriori dettagli. L’unico problema? Paquetà ha perso il telefono. Di conseguenza, la Federcalcio lo accusa di ostacolare le indagini con due violazioni aggravate per mancata cooperazione.

Il giornalista Paolo Ziliani sul Fatto Quotidiano scrive di Paquetà il calciatore del West Ham (in passato meno brillante milanista) indagato dalla Federcalcio inglese per presunte scommesse. Il giornalista scrive che in concomitanza con i cartellini gialli del calciatore, per cui è sotto inchiesta, sull’isola di Paquetà sono diventati tutti ricchi. E sapete come? Con le scommesse. Le scommesse sul calcio.

“Sull’isola di Paquetà sono diventati tutti ricchi scommettendo sul fatto che il calciatore, al secolo Lucas Tolentino Coelho de Limamai altrimenti detto Paquetà per essere nato nell’isola delle conchiglie, sarebbe stato ammonito nel corso di alcune partite giocate dal loro idolo (che per chi non lo ricordasse venne acquistato 21enne dal Milan che nel gennaio 2019 lo pagò 35 milioni al Flamengo) nel West Ham, il club inglese che un anno fa battè la Fiorentina in finale di Europa League. Per la cronaca: in quella finale sull’isola di Paquetà nessuno si presentò in agenzia per scommettere su un giallo a Paquetà, che infatti non arrivò. A Paquetà scommettono sul giallo solo quando viene poi davvero ammonito: com’è successo ad esempio nelle partite contro il Leicester nel 2022 e contro l’Aston Villa, il Bournemouth e il Leedsnel 2023″.

