Lo strano caso dell’isola di Paquetà: tutti ricchi grazie alle scommesse su Paquetà (Ziliani)

Sul Fatto: Sono 60 persone a Paquetà che scommettono sul giallo a Paquetà solo quando Paquetà viene poi davvero ammonito

Il giornalista Paolo Ziliani sul Fatto Quotidiano scrive di Paquetà il calciatore del West Ham (in passato meno brillante milanista) indagato dalla Federcalcio inglese per presunte scommesse. Il giornalista scrive che in concomitanza con i cartellini gialli del calciatore, per cui è sotto inchiesta, sull’isola di Paquetà sono diventati tutti ricchi. E sapete come? Con le scommesse. Le scommesse sul calcio.

“Sull’isola di Paquetà sono diventati tutti ricchi scommettendo sul fatto che il calciatore Paquetà, al secolo Lucas Tolentino Coelho de Limamai altrimenti detto Paquetà per essere nato nell’isola delle conchiglie, sarebbe stato ammonito nel corso di alcune partite giocate dal loro idolo (che per chi non lo ricordasse venne acquistato 21enne dal Milan che nel gennaio 2019 lo pagò 35 milioni al Flamengo) nel West Ham, il club inglese che un anno fa battè la Fiorentina in finale di Europa League. Per la cronaca: in quella finale sull’isola di Paquetà nessuno si presentò in agenzia per scommettere su un giallo a Paquetà, che infatti non arrivò. A Paquetà scommettono sul giallo a Paquetà solo quando Paquetà viene poi davvero ammonito: com’è successo ad esempio nelle partite contro il Leicester nel 2022 e contro l’Aston Villa, il Bournemouth e il Leedsnel 2023″.

Adesso, ironizza Ziliani, o sull’isola sono tutti dotati di poteri paranormali o semplicemente è Paquetà che li informa della sua intenzione di farsi ammonire nella partita che sta andando a giocare. The Sun, riporta oggi che il calciatore rischia di essere squalificato a vita come la FA sembra intenzionata a fare se il giocatore verrà ritenuto colpevole di essersi fatto ammonire intenzionalmente per consentire scommesse e vincite sull’evento.

Sull’isola di Paquetà sono 60 le persone che ogni volta si sono presentate in agenzia per scommettere. Per un caso simile, il calciatore dello Stratford Town, Kynan Isaac, è stato squalificato dalla FA per 10 anni.

Paquetà potrebbe essere squalificato a vita per scommesse

L’ex centrocampista brasiliano del Milan Paquetà è passato in meno di un anno dalla possibilità di diventare uno dei nuovi campioni del City di Guardiola a quella di essere squalificato a vita per scommesse In estate il suo trasferimento saltò a causa delle indagini della Federcalcio inglese per presunte scommesse, riportò il Daily Mail. Oggi il Mirror conferma che dopo nove mesi di indagini e tre ammonizioni comminate al giocatore, è arrivata la comunicazione ufficiale.

Cosa rischia

Una commissione indipendente esaminerà la vicenda che potrebbe addirittura portare alla squalifica a vita del brasiliano. La FA, in un comunicato ufficiale, lo ha accusato “di aver cercato direttamente di influenzare l’andamento, la condotta o qualsiasi altro aspetto o evento di queste partite cercando intenzionalmente di ricevere un cartellino dall’arbitro con lo scopo improprio di influenzare il mercato delle scommesse al fine di far trarre profitto a uno o più persone dalle stesse”.

Alla notizia Paquetà ha reagito: «Sono estremamente sorpreso e turbato dal fatto che la FA abbia deciso di incriminarmi. Per nove mesi ho collaborato in ogni fase delle loro indagini e ho fornito tutte le informazioni possibili. Nego completamente le accuse e combatterò con ogni respiro per riabilitare il mio nome. A causa del processo in corso, non fornirò ulteriori commenti»

ilnapolista © riproduzione riservata