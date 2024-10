Ordine si chiede “A chi dà fastidio Orsato che dopo il ritiro non viene utilizzato in altro ruolo?” (Giornale)

Il dubbio nasce dalla disamina delle parole di Rocchi che di fatto sconfessa Gervasoni e dalla difficoltà di gestire un gruppo arbitri giovane

“Rocchi ha sconfessato il suo vice”, è questo il commento di Franco Ordine sul Giornale alle parole di ieri del designatore arbitrale che ha detto: «Non sono soddisfatto degli arbitraggi»

“Cosi finalmente è caduto il velo sulla narrazione di comodo alimentata dal suo vice Gervasoni ai microfoni di Dazn secondo il quale «tutti i rigori c’erano» per provare a difendere quel che è impossibile difendere, e cioè l’ infallibilità degli arbitri”.

Il dubbio su Orsato

Nel suo commento parla di Orsato e si chiede perché mai non sia stato utilizzato in altro ruolo, forse perché dà fastidio a qualcuno:

“Quello che resterà, inconfessabile per Rocchi, è da un canto la grave perdita nei suoi ranghi di alcuni “mammasantissima” del fischietto (tipo Orsato: a proposito perché non viene utilizzato in altro ruolo? a chi fa ombra o a chi dà fastidio?) con un ricambio generazionale molto complesso, dall’altro la perdita secca di alcuni esponenti della squadra Var, ad esempio Valeri, che sono stati adottati da altri campionati (in Grecia quest’ultimo). Il punto finale è il seguente: non è riconoscendo al minimo indispensabile gli errori commessi dagli arbitri che la categoria e lo staff dei suoi designatori possono guadagnare benemerenze. In alcuni tratti riconoscerli può servire soprattutto alla credibilità del sistema.

