Neres è devastante anche a sinistra, Kvaratskhelia lì ha un concorrente serio (Sky Sport)

L’inviato Modugno: «Ha gol e assist nei piedi, a medie e frequenze impressionanti. Spinazzola adattato a centrale, in campo anche Mario Rui»

Oggi pomeriggio a Castel Volturno c’è stato l’allenamento congiunto tra il Napoli e la Juve Stabia. L’inviato di Sky Sport a Castel Volturno, il giornalista Francesco Modugno ha commentato così l’amichevole e la prestazione di David Neres:

«Allenamento congiunto a Castel Volturno: non si chiamano più amichevoli. Così si allenta lo stress e non si fa troppo rumore. Non c’è risultato pubblico né ci sono immagini. Però tanti gol! E le indicazioni. I segnali. E scelte che possono anche tornare. Intanto l’ha giocata Caprile. Perché Meret ancora non ce la fa. Spinazzola si è adattato centrale. Ma se Olivera dovesse tornare tardi e stanco dall’Uruguay, a Empoli può andare a sinistra».

«Ha gol e assist nei piedi, a medie e frequenze impressionanti»

Modugno ha poi continuato:

«Linea a quattro, ritmi da sosta, equilibri e spazio a tutti. Anche a Mario Rui. Che però resta fuori lista. Politano è la chiave tattica, sempre. Prezioso. E con qualità. Neres è devastante. Cresce. Ha gol e assist nei piedi, a medie e frequenze impressionanti. Buono a destra, ma anche a sinistra. Kvaratskhelia lì ha un concorrente serio. Niente è scontato. Anzi. Proprio come il rinnovo di contratto. Pieno di energie il Cholito. Lukaku lotta, spinge, tira il fisico e in porta. Per il Napoli ha detto no al Belgio. Il diavolo veste azzurro».

Allenamento congiunto con la Juve Stabia: doppiette per Lukaku, Neres e Simeone

Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, la Juve Stabia ha reso noto l’allenamento congiunto con il Napoli. Partitella di 90′ minuti per le due squadre. Gli allenatori, mister Conte per il Napoli e mister Pagliuca per la Juve Stabia, hanno messo in campo tutti i giocatori disponibili. Il comunicato del club di Serie B:

“La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che al centro sportivo “SSC Napoli Konami Training Center” di Castelvolturno nella giornata di oggi, giovedì 10 ottobre alle ore 15:00, si è disputato l’allenamento congiunto Napoli-Juve Stabia.

L’allenamento si è svolto in due tempi da 45’, dove sia mister Pagliuca che mister Conte hanno schierato tutti i giocatori a loro disposizione. Da segnalare le doppiette di Lukaku, Neres e Simeone oltre che ai gol di Piovanello, Piscopo, Meli e la doppietta di Adorante”.

