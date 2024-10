Napoli, allenamento congiunto con la Juve Stabia: doppiette per Lukaku, Neres e Simeone

Il comunicato del club di Serie B. Sia mister Pagliuca che mister Conte hanno schierato tutti i giocatori a loro disposizione.

Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, la Juve Stabia ha reso noto l’allenamento congiunto con il Napoli. Partitella di 90′ minuti per le due squadre. Gli allenatori, mister Conte per il Napoli e mister Pagliuca per la Juve Stabia, hanno messo in campo tutti i giocatori disponibili.

Allenamento congiunto tra il Napoli e la Juve Stabia

Il comunicato del club di Serie B:

“La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che al centro sportivo “SSC Napoli Konami Training Center” di Castelvolturno nella giornata di oggi, giovedì 10 ottobre alle ore 15:00, si è disputato l’allenamento congiunto Napoli-Juve Stabia.

L’allenamento si è svolto in due tempi da 45’, dove sia mister Pagliuca che mister Conte hanno schierato tutti i giocatori a loro disposizione. Da segnalare le doppiette di Lukaku, Neres e Simeone oltre che ai gol di Piovanello, Piscopo, Meli e la doppietta di Adorante”.

Metti un Lukaku nel motore: nessuno ha più gol e assist di lui in azzurro

Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

Romelu Lukaku è arrivato, ha segnato, ha fatto segnare, ha brindato e ha dato il cinque al Napoli. Detta così fa un po’ scena e poco più, ma in realtà l’immagine è la metafora dell’impatto del nuovo totem dell’attacco sul campionato della prima in classifica: con 7 partecipazioni attive articolate in 3 reti e 4 assist, Rom è il giocatore che ha preso parte a più azioni-gol nelle sue prime cinque presenze con la maglia azzurra in Serie A da quando il campionato è tornato a 20 squadre.

Dal 2004-2005. Vent’anni di calcio, grandi centravanti e qualche fenomeno: il suo avvio è stato migliore di quello di attaccanti del calibro di Cavani, Higuain, Osimhen e anche Kvara, tanto per restare in tema di compagni di squadra. In classifica, per la verità, Khvicha e il Matador occupano il secondo posto alle sue spalle a quota 5, mentre il Pipita è terzo con Zalayeta, Milik e Allan a 4. In questa speciale lista, Osi è addirittura quindicesimo.

La versione atletica chic di Romelu non è ancora andata in scena, certo, ma gradualmente migliora. E il suo modo di sentire la giocata e di premiare l’attacco della profondità dei compagni com’è accaduto con Neres e McTominay contro il Como è sintomatico del suo modo di interpretare il ruolo. Per completare: le altre rifiniture sono state per Kvara e Di Lorenzo a Cagliari, mentre i gol li ha realizzati contro Parma, Cagliari e Como su rigore.

