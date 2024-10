Napoli, Lobotka non convocato contro il Milan. Tornano Kvara e Politano dall’inizio (CorSport)

Lo slovacco non è riuscito a recuperare. A sinistra spazio a Olivera, Spinazzola partirà dalla panchina. Kvaratskhelia e Politano a supporto di Lukaku.

Il Napoli questa sera affronterà in campionato il Milan alle 20:45 a San Siro. Se contro il Lecce sabato ha optato per un leggero turnover in attacco con Neres e Ngonge a supporto di Romelu Lukaku, stasera torneranno Kvaratskhelia e Politano a completare il tridente col belga ex Chelsea.

Ci sono buone notizie anche per Leonardo Spinazzola, che ha recuperato dall’infortunio muscolare rimediato prima del match contro i salentini.

Napoli, la probabile formazione contro il Milan

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport:

Spinazzola ha recuperato e oggi andrà in panchina. Non convocati, invece, il terzo portiere Contini, escluso anche sabato per lo stesso problema di Spina, e soprattutto Lobotka. A riposo per la terza partita di fila e ancora alle prese con il programma personalizzato di recupero per smaltire l’infortunio ai flessori della coscia sinistra rimediato in nazionale.

La probabile formazione:

A San Siro torneranno dal primo minuto in attacco sia Politano sia Kvaratskhelia. McTominay ancora a sostegno del centravanti ma allo stesso tempo fondamentale nelle situazioni di non possesso, considerandone l’intensità e le straordinarie capacità atletiche. In porta ci sarà Meret; in difesa Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera; Anguissa e Gilmour, sostituto di Lobotka in regia, in mediana; Politano, Lukaku, McTominay e Kvara la linea offensiva.

