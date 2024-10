Il Napoli con Conte ha abbandonato l’ansia e imparato il valore della pazienza

Il Corsport, in vista della sfida tra il Napoli e il Milan, fa il punto sulla maturità dimostrata dalla squadra di Conte

In vista della sfida di questa sera tra il Napoli e il Milan, il Corriere dello Sport fa il punto sulla maturità dimostrata dalla squadra di Conte

La maturità del Napoli

“Il Napoli, dal canto suo, è uscito indenne da una serie di trappole. Alla portata, sì, ma pur sempre pericolose: un treno con Monza, Como, Empoli e Lecce. Punti: 12. Rischi: a tratti, però gestiti e superati con la maturità che appartiene alle grandi. La squadra ombrosa e fragile di un anno fa, quella che spariva divorata dall’ansia se non riusciva a sbloccarla, ha imparato il valore della pazienza. È ostinata, cocciuta, insistente ma non forsennata: è furba e cinica”.

“Impermeabile, con sei clean sheet in nove giornate, e spettacolare nel suo modo di comprendere che tutto sommato, per vincerla, basta un gol. E con quel talento, prima o poi, il colpo ci scappa anche davanti ai blocchi più bassi. La partita con il Milan vale un esame universitario, il primo di una serie di tre a dir poco tremendi: domenica al Maradona c’è l’Atalanta e domenica 10 novembre il bis a San Siro con l’Inter. Aria di scontri diretti e altitudini che neanche in Bolivia, un mese dopo la sfida di Torino con la Juve. L’unico affrontato finora”.

