Meret migliora, sta per finire la parentesi Caprile

Il portiere titolare dovrebbe finalmente rientrare contro l’Empoli. Si era infortunato allo Stadium nella sfida con la Juventus

Meret migliora, potrebbe rientrare per Empoli-Napoli

Scrive il Corriere dello Sport:

Per il ritorno in campo, si avvicina il rientro di Alex Meret. Il portiere, che ha saltato le ultime tre partite, continua il percorso riabilitativo dopo l’infortunio contro la Juventus: distrazione di secondo grado al muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Rispettati, al momento, i tempi di recupero, con Meret che può rimettere i guantoni proprio per la sfida del Castellani, quella nel mirino al momento degli esami strumentali e della diagnosi.

Proprio a Empoli ha giocato lo scorso anno Caprile.

Meret torna presto (cosa scrisse il Napolista)

In porta ti devo dire che Caprile sul gol poteva fare sicuramente meglio e non mi dà molta sicurezza. Secondo me bisogna sperare che Meret torni presto (e lo dice chi in passato lo ha criticato quando era giusto farlo). Se avesse preso lui quel gol se ne sarebbe parlato per una settimana. Uno dei punti di forza di questo Napoli è sicuramente la panchina con giocatori capaci di spaccare la partita. In attacco gli esempi sono Neres e Ngonge molto forti nella fase offensiva anche se hanno scarsa propensione difensiva e questo impedisce di vederli in campo dall’inizio (anche perché poi Politano e Kvara, il georgiano non quello di ieri, sono al momento intoccabili).

Tacconi estimatore di Alex

Tacconi: «Il portiere preferito in Serie A? Mi piace Meret, finalmente il Napoli gli ha dato fiducia».

Intervista al Messaggero di Stefano Tacconi ex portiere della Juventus che è stato in come per un aneurisma. Ha 67 anni.

Il gioco dal basso le piace?

Tacconi: «Per carità, penso che sia una iattura. Non si può vedere il portiere che gioca con i piedi, che sono peraltro il punto debole. C’è già tanto da fare in porta tra il farsi trovare pronto, le uscite e guidare il reparto difensivo. Giocare anche il pallone mi sembra troppo».

Il portiere che preferisce in Serie A?

«Non è semplice, anche perché ci sono troppi stranieri. Mi piace Meret, finalmente il Napoli gli ha dato fiducia. Lo considero un buon portiere che meritava la possibilità di emergere e farsi vedere».

ilnapolista © riproduzione riservata