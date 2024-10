«Dall’Empoli al Napoli è il passaggio più difficile, arrivare in una grande squadra che gioca per vincere. Si subiscono pochi tiri»

Caprile: «Non credo di addossarmi colpe sul gol, ma non l’ho rivisto».

Caprile in conferenza stampa.

«Noi abbiamo sofferto nel primo tempo, loro hanno avuto grande palleggio. Poi nel secondo tempo abbiamo giocato solo noi. Cerco di godermi tutte le volte che posso giocare con il Napoli ed essere in campo, il futuro si vedrà».

Il gol di Strefezza

«Nel primo tempo abbiamo un po’ sofferto, poi ci siamo abbassati forse un po’ troppo. Strefezza fatto un bel gol, non l’ho visto di nuovo in tv, non credo di addossarmi colpe sul gol, è passato sotto le gambe».

«Ogni partita che facciamo capiamo che siamo più forti. Capiamo che c’è sempre qualcosa in più da fare. Il primo tempo abbiamo capito che non è stato fatto benissimo, nell’intervallo ci siamo guardati in faccia, il secondo tempo è stato da grande squadra».

Che vi siete detti?

«Nell’intervallo abbiamo messo a posto 2-3 cose a livello difensivo, poi la qualità dei giocatori è uscita e abbiamo vinto meritatamente».

Com’è giocare per una squadra che subisce pochi tiri in porta?

Caprile: «È il passaggio più difficile, arrivare in una grande squadra che gioca per vincere. Si subiscono pochi tiri e cerco di essere concentrato, di dare una mano ai compagni con la voce e con la postura e questo aiuta anche me a stare nella partita».

«Il Como è una grande quadra, giocano bene, sono forti, hanno vinto anche a Bergamo».

ilnapolista © riproduzione riservata