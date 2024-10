Meret, c’è stato oggi incontro tra il suo agente e Manna per il rinnovo (Sky)

Il Napoli ha presentato una nuova offerta per un rinnovo fino al 2027 o 2028: le parti sono più vicine ma non c’è ancora la chiusura. Tra le due parti c’è fiducia ma c’è ancora un gap da colmare.

Nel post partita di Milan-Napoli, con la formazione di Antonio Conte che ha vinto grazie alle due reti di Lukaku e Kvara, Gianluca Di Marzio ha tessuto le lodi di Meret:

«Grande partita di Meret. C’è stato un incontro proprio oggi tra il procuratore e Manna e il rinnovo e vicino per un giocatore tanto criticato come Meret e che invece in questa stagione sta dando davvero dei grandi segnali»

Il rinnovo di Meret

Proprio grazie all’impegno di Alex, come di tutta la difesa del Napoli, la squadra di Conte è prima e senza prendere reti da 7 giornate

