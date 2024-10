È stato acquistato il 30 agosto e in un mese ha già spostato molti equilibri. Fisico dirompente, è agile e di piede buono

McTominay candidato ad affare dell’anno. Incomprensibile che Ten Hag lo abbia lasciato andare (Gazzetta)

Scrive la Gazzetta dello Sport:

McTominay è candidabile all’oscar per l’affare dell’anno. È stato acquistato per 30 milioni e mezzo, accordo concluso il 30 agosto, e in un mese ha già spostato molti equilibri. Conte lo impiega come sabotatore. Ha i documenti da centrocampista e un lasciapassare da centravanti aggiunto, attorno a Lukaku. Portatore di un fisico dirompente, è agile e di piede buono. Ci risulta incomprensibile che Ten Hag lo abbia lasciato andare o forse la cessione di McTominay è un’ulteriore certificato delle difficoltà dell’allenatore olandese a Old Trafford.

Il gol di Scott McTominay è il terzo gol più veloce segnato dal Napoli dall’inizio di un match di Serie A nell’era dei tre punti.

La statistica di Opta:

“26” – Il gol di Scott McTominay (26″) è il 3° più veloce segnato dal Napoli dall’inizio di un match di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, dopo la rete di Lozano contro l’Hellas Verona il 24/01/2021 (9″) e quella di Lavezzi contro il Genoa il 05/10/2008 (25″). Lampo.

