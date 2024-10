Mbappé insinua che dietro la notizia del sospetto stupro ci sia lo zampino del Psg (L’Equipe)

Su X bolla come fake news le notizie svedese. Dura nota dei suoi legali. Oggi nuova udienza co, Psg per la causa da 55 milioni

Mbappé grida al complotto del Psg: oggi nuova udienza per la causa da 55 milioni (L’Equipe)

Ecco cosa scrive oggi l’Equipe dopo il terremoto mediatico arrivato dalla Svezia con il sospetto di stupro per Mbappé. Notizia bollata come fake news da Mbappé.

Doveva essere un semplice passaggio procedurale nella disputa contrattuale tra Kylian Mbappé e Paris Saint-Germain. Dopo l’appello del club, in primo grado condannato dalla Lega francese (la Lfp) a pagare 55 milioni di euro di arretrati di stipendi e bonus al suo ex giocatore, le parti sono convocate questo pomeriggio alle 15 davanti alla commissione di appello congiunta dell’ente che gestisce il calcio professionistico.

È però accaduto che lunedì pomeriggio da Stoccolma sono arrivate notizie con ripercussioni molto più gravi. Secondo il quotidiano Aftonbladet, la polizia starebbe indagando su una denuncia per presunto stupro che sarebbe avvenuto nell’hotel di Stoccolma dove l’attaccante del Real Madrid e alcuni dei suoi amici hanno soggiornato, tra cui il suo ex compagno di squadra di Parigi Nordi Mukiele, durante il loro viaggio in Svezia alla fine della scorsa settimana. Il giornale non cita espressamente Mbappé, a differenza dell’altro giornale Expressen. Alla domanda se fossero a conoscenza di una denuncia contro Mbappé, l’entourage ha risposto “no” all’Afp (France Presse).

Mbappé su X: fake news.

Mbappé aveva scritto su X che si tratta di fake news. Pur senza citare il Psg, ha scritto, “Diventa così prevedibile”. Riferendosi – prosegue L’Equipe – nella sua smentita all’udienza di oggi davanti alla commissione mista della Lfp. Il capitano francese sembra accusare il suo ex club di essere dietro questa storia. Un’insinuazione che ha profondamente infastidito il Psg, per non dire altro, almeno ufficiosamente. La versione ufficiale è destinata ad essere più cauta: “Preferiamo ignorare questo tweet e mantenere la nostra classe e dignità”, dicono nell’entourage del club.

L’entourage di Mbappé ha inviato una dichiarazione ferma e minacciosa alla France Presse, ma questa volta senza prendere di mira il Psg:

«Oggi, una nuova voce calunniosa ha infiammato il web a partire dal giornale svedese Aftonbladet. Queste accuse sono completamente false e irresponsabili e la loro diffusione è inaccettabile. Al fine di porre fine a questa distruzione metodica dell’immagine di Kylian Mbappé, saranno intraprese tutte le azioni legali necessarie per ripristinare la verità e perseguire qualsiasi persona o media coinvolti nelle molestie morali e nel trattamento diffamatorio che Kylian Mbappé subisce ripetutamente».

L’episodio – prosegue L’Equipe – potrebbe inserirsi nella discussione di oggi pomeriggio. Il Psg si considera molestato da Mbappé.

Il Psg ritiene di avere un accordo morale con il giocatore, le parti sarebbe state d’accordo che lui avrebbe rinunciato a una certa somma di denaro se avesse lasciato il Psg la scorsa estate.

