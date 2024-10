Lo stupro è avvenuto giovedì nell’albergo dove lui ha soggiornato due giorni con gli amici. I legali di Kylian: «Notizie false e irresponsabili»

Mbappé indagato per stupro in Svezia? Secondo i giornali svedesi sì.

Dalla Svezia rimbalza una notizia clamorosa. Mbappé sarebbe coinvolto in una denuncia di stupro. Le notizie sono ancora poco chiare nel senso che non ci sono certezze né dichiarazioni ufficiali. Due i giornali che se ne stanno occupano. Aftonbladet ed Expressen. Il secondo ha scritto che il francese del Real Madrid sarebbe indagato. Il primo ha appena pubblicato l’articolo che vi riproponiamo.

Scrive Aftonbladet:

La megastar Kylian Mbappé è stato in Svezia la scosra settimana per due giorni in compagnia di altre persone. Durante il loro soggiorno hanno visitato ristoranti e discoteche a Stoccolma dove hanno incontrato diverse persone. Ieri Aftonbladet ha potuto rivelare che la polizia sta indagando su uno stupro dopo la loro visita. Lo stupro denunciato dovrebbe essere avvenuto giovedì, secondo fonti dell’Aftonbladet. Sabato e lunedì polizia e periti erano presso l’hotel di Stoccolma dove la star e i suoi amici hanno soggiornato.

Mbappé ha bollato le notizie come fake news sul suo profilo X:

FAKE NEWS !!!! ❌❌❌

Ça en devient tellement prévisible, veille d’audience comme par hasard 😉 https://t.co/nQN98mtyzR — Kylian Mbappé (@KMbappe) October 14, 2024

I documenti visionati da Aftonbladet mostrano che la polizia sta indagando su uno stupro avvenuto giovedì: una persona è l’esecutore materiale dello stupro e l’altra persona è un sospettato. Dai documenti risulta che l’albergo dove ha soggiornato Mbappé è il luogo del delitto. Mbappé e gli altri sono ripartiti da Bromma venerdì pomeriggio.

La denuncia è stata raccolta dalla polizia sabato scorso dopo che la donna si era rivolta alle cure in un centro specializzato per stupri, secondo fonti dell’Aftonbladet. Expressen scrive che Kylian Mbappé è ragionevolmente sospettato. Non è chiaro se martedì mattina gli sia stato notificata un’informazione di garanzia. Il procuratore Marina Charikova, che guida le indagini, per il momento non vuole commentare ulteriormente il caso. «Non intendo commentare questo», ha detto lunedì all’Aftonbladet.

L’avvocato della donna ha scritto una mail all’Aftonbladet: «Non posso commentare nulla per il momento».

Lunedì sera i legali di Kylian Mbappé hanno dichiarato all’agenzia di stampa Afp di prendere le distanze e di considerare le informazioni dell’Aftonbladet come “una voce diffamatoria” e che faranno valere le proprie ragioni (insomma quereleranno). «Queste accuse sono completamente false e irresponsabili e la loro diffusione è inaccettabile», ha dichiarato all’Agenzia France Presse. Aftonbladet ha cercato di parlare con una avvocato di Kylian Mbappé.

