Napoli: Mario Rui torna ad allenarsi in gruppo, ma resta fuori lista (Di Marzio)

Nonostante il rientro con la squadra e in gruppo, non è stato al momento reintegrato nelle liste degli azzurri di Antonio Conte

Mario Rui torna ad allenarsi in gruppo, ma rimane comunque fuori rosa.

A riportarlo è il giornalista Gianluca Di Marzio sul suo sito:

“Dopo essere rimasto fuori dalla lista per la Serie A nelle prime settimane di questa stagione, Mario Rui è rientrato in gruppo e si sta allenando con la squadra.

Mario Rui resta fuori lista

L’esterno portoghese del Napoli, infatti, è rimasto fuori dalla lista per la Serie A e nonostante il rientro con la squadra e in gruppo, non è stato al momento reintegrato nelle liste degli azzurri di Antonio Conte”.

Lukaku non sarà convocato dal Belgio

Lukaku non sarà convocato dal Belgio, resterà a Napoli e si allenerà per continuare a migliorare la sua condizione fisica. Salterà quindi la sfida tra Italia e Belgio di giovedì 10 ottobre.

Lo riporta Gianluca Di Marzio, che sul suo portale scrive:

Per la seconda pausa per le nazionali consecutiva, il Belgio farà a meno di Romelu Lukaku. L’attaccante del Napoli, che in questo avvio di stagione ha preso parte con la squadra di Conte a 4 partite, contribuendo con due gol segnati e altrettanti assist, non prenderà di nuovo parte agli impegni della nazionale del ct Tedesco.

Per la seconda sosta consecutiva, così, Lukaku rimarrà a lavorare a Castel Volturno per ritrovare la miglior forma. Era già capitato a settembre, per riprendere al meglio la condizione dopo l’arrivo a fine mercato dal Chelsea. Un’assenza che si è ripetuta anche a ottobre, con l’attaccante che non prenderà parte agli impegni con la propria nazionale.

