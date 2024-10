Lobotka a rischio per l’Empoli, al suo posto pronto all’esordio Gilmour (Gazzetta)

Oggi il centrocampista rientrerà in Italia e sarà sottoposto a tutti gli accertamenti del caso, ma l’idea è che salterà la trasferta di domenica a Empoli.

Brutte notizie per il Napoli dopo la sfida di Nations League tra Azerbaigian e Slovacchia. Il centrocampista azzurro della nazionale slovacca Stanislav Lobotka è uscito all’83’ dopo un problema che sembra muscolare. Non sono ancora chiare le condizioni del calciatore azzurro, che oggi tornerà a Napoli, ma questa mattina il Corriere dello Sport scrive

Lobotka a rischio per l’Empoli

“Stanislav Lobotka si è fermato. Un problema muscolare, a un flessore, accusato nel corso della seconda e ultima partita giocata ieri dalla sua Slovacchia contro l’Azerbaigian, in trasferta (vittoria per 3-1). Lobo è rimasto in campo fino all’83’, quando poi è stato costretto a fermarsi e a chiedere il cambio: oggi rientrerà in Italia e sarà sottoposto a tutti gli accertamenti del caso, ma l’idea è che salterà la trasferta di domenica a Empoli.oggi rientrerà in Italia e sarà sottoposto a tutti gli accertamenti del caso, ma l’idea è che salterà la trasferta di domenica a Empoli. Ogni valutazione, comunque, è rimandata all’esito degli esami strumentali a cui lo sottoporrà lo staff medico azzurro”.

Anche da La Gazzetta dello Sport, considera a rischio la presenza di Lobotka in Empoli-Napoli per la prossima gara: in caso di forfait sarebbe pronto l’esordio da titolare in campionato per Billy Gilmour (oggi impegnato con la sua Scozia).

