L’agente di Meret e Lukaku: «Rinnovo Alex? Ci sono dei contatti, dobbiamo avviare la trattativa»

Poco prima dell’assemblea elettiva per il consiglio dell’Aiacs (Associazione Italiana Agenti Calciatori e Società), Federico Pastorello, agente di Lukaku e di Meret, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti. Tra gli argomenti trattati anche la sentenza sul caso Diarra:

«Quello di Diarra è un precedente importante, forse non rivoluzionario come Bosman ma la FIFA dovrà prendere una posizione. Sono curioso di vedere la risposta della politica del calcio».

Pastorello: «Lukaku è perfetto per Conte»

Pastorello parla di Lukaku. «Lui è perfetto per il calcio di Conte. Non ha risposto alla convocazione con il Belgio? I giocatori hanno troppe partite. Credo sia evidente che il fisico dei ragazzi sia troppo sollecitato, hanno bisogno di riposo. Rinnovo di Meret? Ci sono dei contatti, dobbiamo fare la trattativa e si vedrà».

Slitta il rientro di Meret, forse torna col Lecce. A Empoli ci tocca Caprile

Fantacalcio.it fornisce un aggiornamento sulle condizioni di Alex Meret. Il portiere del Napoli si è infortunato lo scorso 21 settembre nel primo tempo della gara allo Stadium contro la Juventus. Gli accertamenti hanno confermato la distrazione di secondo grado al muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Al suo posto ha giocato Caprile, contro Monza e Como in campionato e Palermo in Coppa Italia. Il suo rientro era previsto per la partita contro l’Empoli. Meret non ha ancora recuperato e il suo rientro potrebbe slittare ancora. Anche per non perderlo poi per il tour de force Milan Atalanta Inter Roma.

“Durante la sosta il titolare di Conte è rimasto a Castel Volturno e si è sottoposto a ulteriori esami dopo il lavoro di riabilitazione. Il problema non è ancora rientrato: Meret rischia così di saltare anche Empoli-Napoli, primo match dopo gli impegni della Nazionale. Verso la conferma dunque proprio Caprile che tra l’altro è un ex dell’incontro. A questo punto, per evitare rischi e forzature inutili, Meret potrebbe tornare in campo per Napoli-Lecce del 26 ottobre”.

