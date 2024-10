La Uefa risponde al Real Madrid: «Si sono mostrati per quello che sono, non meritano spiegazioni» (Relevo)

Un portavoce della Uefa intervistato da Relevo dopo che il Real ha disertato la cerimonia per il Pallone d’oro. Continua la guerra tra Ceferin e Florentino Perez.

Il Real Madrid non ha partecipato alla premiazione per il Pallone d’oro dopo aver appreso che nessuno dei suoi calciatori, nemmeno il favorito Vinicius Jr, lo avrebbe vinto. A trionfare infatti è stato Rodri. Il club ha inoltre espresso pesanti accuse nei confronti della Uefa e del presidente Ceferin.

La risposta della Uefa al Real Madrid

Il messaggio trasmesso dal Real non è stato condiviso dalla Uefa, soprattutto perché sono gli ultimi vincitori della Champions League, competizione organizzata proprio dall’organo presieduto da Ceferin.

«Quello che hanno detto [«La Uefa non ci rispetta» le parole del club] e fatto, spiega perfettamente chi sono loro» spiega a Relevo un portavoce della Uefa. «Non meritano alcun commento da parte nostra».

Relevo continua:

L’antipatia tra il Real Madrid e la Uefa o, per essere più precisi, tra Florentino Pérez e Ceferin, va avanti da tempo. Ceferin odia Florentino, dopo l’assegnazione del Pallone d’oro, avrà bevuto alla salute di Rodri. All’inizio della nomina di Ceferin, i primi scontri sono arrivati a causa dell’insistenza di Pérez sul fatto che un politico spagnolo partecipasse all’assegnazione delle medaglie nei tre successi consecutivi del Real Madrid tra il 2016 e il 2018 in Champions. Ceferin rifiutò, Pérez si infuriò e gli animi si infiammarono. Poi è arrivata la proposta della Superlega. Tra i due c’è sempre un clima di guerra, dal momento che Florentino non si è tirato indietro nel progetto.

