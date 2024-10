La Scozia di McTominay e Gilmour perde ancora, in Croazia finisce 2-1 con beffa finale – VIDEO

Al 32′ il vantaggio scozzese con Christie, poi rimontano Matanovic e Kramaric. Pareggio acciuffato grazie a un autogol all’ultimo minuto di Jakić, poi però annullato dal Var

La Scozia di McTominay e Gilmour cade in Croazia dopo essere passata in vantaggio al 32′ del primo tempo con il gol di Christie. La Crozia, con Modric in campo, non si dà per vinta e rimonta. Prima Matanovic su assist di Perisic ristabilisce la parità, poi Kramaric conclude la rimonta. 2-1 il punteggio finale. Tre sconfitte nelle ultime tre partite di Nations League per gli scozzesi.

Sul finale anche il gol del pareggio della Scozia, Jakić mette la palla nella propria porta favorendo il 2-2 scozzese. Il Var però ferma tutto per fuorigioco, probabilmente di Che Adams, attaccante del Torino, e annulla la rete. Si ritorna sul 2-1, un risultato che mette la Scozia nei guai.

Nel gruppo 1 del girone A, infatti, la Scozia è ultima con zero punti. Primo con sei punti e una partita in meno il Portogallo che giocherà stasera in Polonia, quarta del girone. Seconda la Croazia a pari punti con il Portogallo e una partita in più.

Quanto corre McTominay, nessuno come lui in Serie A: quasi 12 chilometri a partita (Corsport)

Scrive il Corriere dello Sport a proposito di McTominay:

Instancabile, Scotty, come lo chiama il suo amico e compagno di squadra Billy Gilmour. Corre e non fa una piega, ha riserve d’ossigeno infinite e ora che i chilometri percorsi vengono registrati, se ne stanno accorgendo tutti delle capacità atletiche, oltre che tecniche, del centrocampista arrivato in estate dal Manchester United per 30 milioni di euro. Era prevedibile, del resto, guardando le sue prime partite, soprattutto le tre da titolare che finora McTominay ha messo a referto. Un tuttocampista, capace di navigare il campo a più velocità, in lungo e in largo, tanto che ad oggi, dopo 7 giornate di campionato, è primo per la media dei chilometri percorsi in Serie A: 12,815 km con la Juventus, alla sua prima da titolare, 12,353 contro il Monza e 12,4 nell’ultima prima della sosta contro il Como per una media di 11,911 a partita. Alle sue spalle, sul podio di quelli che corrono di più, ci sono Remo Freuler del Bologna (11,742) e a Robin Gosens della Fiorentina (11,730). Nella top 20 della media chilometri percorsi, del resto, ci sono altri tre azzurri. Anguissa è 13° (11,243 km), Di Lorenzo è 14° (11,142) e Lobotka è 20° (11,024).

