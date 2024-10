Kvaratskhelia è il miglior giocatore di settembre della Serie A

Due gol e un assist in tre partite. Ha battuto Pulisic, Dimarco, Cutrone, Castro e Bremer.

Khvicha Kvaratskhelia è stato nominato il miglior giocatore del mese di settembre della Serie A. Il georgiano del Napoli è stato il più votato sul sito ufficiale della lega.

Tre partite, 2 gol, 1 assist e tanta magia lo annunciano i profili social della Serie A

— Lega Serie A (@SerieA) October 10, 2024

Tra i nominati con lui c’erano: Christian Pulisic, Federico Dimarco, Patrick Cutrone, Santiago Castro e Bremer.

Kvaratskhelia potrebbe non rinnovare fino all’estate

Scrive così l’edizione napoletana di Repubblica con Pasquale Tina.

A tutto Kvara. Obiettivi, desideri e traguardi da raggiungere. La firma in calce è quella del numero 77 che ha conquistato Napoli con la sua classe. Kvaratskhelia si è confessato in una lunga intervista a Fifa.com in cui ha ribadito il grande feeling con la società e la piazza, a prescindere dai discorsi del rinnovo contrattuale che non è ancora arrivato. Un altro incontro tra il direttore sportivo Giovanni Manna e il suo procuratore, Mamuka Jugeli, è in programma dopo la trasferta di San Siro contro il Milan. La distanza tra le parti c’è ancora (6 milioni l’offerta del Napoli, 8 la richiesta di Kvara) ma il rapporto è buono e difficilmente si arriverà ad uno strappo: ogni decisione sarà assolutamente condivisa, compresa quella di proseguire con l’attuale accordo (scadenza 2027) fino all’estate.

