Kvaratskhelia, domani l’agente a Napoli per discutere del rinnovo (KK Napoli)

Il procuratore Jugeli resterà in città per i prossimi quattro giorni. L’offerta del Napoli è di 5 milioni più bonus, il georgiano ne vuole 8.

La questione sul rinnovo di contratto di Khvicha Kvaratskhelia con il Napoli prende piede.

Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli su X:

Domani il suo agente Jugeli sarà a Napoli per discutere del rinnovo di contratto con la società azzurra. Il procuratore resterà in città per i prossimi quattro giorni.

+++ #Kvaraskhelia, domani il suo agente #Jugeli sarà a #Napoli per discutere del rinnovo di contratto con la società azzurra. Il procuratore resterà in città per i prossimi quattro giorni +++ pic.twitter.com/gh0q5F7RzJ — Radio Kiss Kiss Napoli (@kisskissnapoli) October 24, 2024

La società sembra essere ferma sui 5/6 milioni circa all’anno, mentre il georgiano ne vorrebbe 8. Ricordiamo che il suo contratto attualmente scade nel 2027.

Inoltre, c’è da discutere sulla clausola rescissoria, che potrebbe avere un valore intorno ai 100 milioni di euro.

De Laurentiis non ha intenzione di inseguire Kvaratskhelia

È quel che scrive il Corriere del Mezzogiorno con Ciro Troise che fa il punto sulla situazione contrattuale del georgiano:

L’agente di Kvaratskhelia Mamuka Jugeli domenica era ad Empoli. Il periodo è caldo riguardo al rinnovo del contratto del talento georgiano del Napoli, autore del rigore della vittoria al Castellani. La distanza c’è ancora e l’happy end non è scontato, le parti stanno parlando del valore della clausola rescissoria e dell’ingaggio.

I riferimenti arrivano dalla scorsa estate, quando il Paris Saint Germain era pronto ad investire 110 milioni di euro per il cartellino e uno stipendio da 11 milioni di euro a stagione. Storie di qualche mese fa quando Conte ha condotto il Napoli a dire no e lavorare per la permanenza di Kvaratskhelia.

L’offerta del Napoli è di 5 milioni più bonus a stagione, una cifra che s’avvicina tanto all’ingaggio di Lukaku, il più pagato tra gli azzurri. L’entourage di Kvara punta ad una base fissa di 8 milioni di euro, si dovrà continuare a lavorare ma il Napoli non ha intenzione d’inseguirlo.

ilnapolista © riproduzione riservata