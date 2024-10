Kvara, sulla trattativa per il rinnovo pesano gli 11 milioni offerti dal Psg (Gazzetta)

Decisivo il prossimo incontro tra il Napoli e l’agente Jugeli. Il Napoli è pronto a triplicargli l’ingaggio (oggi guadagna 1,8) ma non di più

Kvara, sulla trattativa per il rinnovo pesano gli 11 milioni offerti dal Psg

Ecco cosa scrive la Gazzetta, con Vincenzo D’Angelo, della trattativa per il rinnovo di Kvaratskhelia.

A Empoli c’era anche il suo agente Mamuka Jugeli a vedere la partita e poi è salito su un treno in direzione Milano, sede dell’ultimo incontro tra le parti. Che ci siano novità all’orizzonte? Di sicuro, è lui l’uomo chiave di questa vicenda, lo stesso che in estate si era presentato dal presidente De Laurentiis con un’offerta intorno ai 100 milioni da parte del Psg, che prometteva a Kvara un ingaggio quinquennale da 11 milioni netti all’anno. Una cifra folle che ha messo in crisi la questione rinnovo e che ancora pesa sulla trattativa. Il Napoli in estate non ha voluto sentire ragioni, anche perché l’indicazione di Conte era stata netta: intoccabile. Con tre anni di contratto ancora in essere, anche Jugeli sapeva di non poter tirare troppo la corda.

Però resta la distanza tra le parti e la presa di coscienza che ogni ipotesi va messa sul tavolo. Anche quella di un addio a fine anno. Intercettato da Sky, De Laurentiis è stato molto chiaro. «Ci sono stati casi precedenti, se andrà via ce ne faremo una ragione. È importante rispettare il volere dei giocatori, ma anche quello della società». Insomma, la sensazione è che il prossimo incontro potrebbe essere un bivio decisivo. Kvara oggi guadagna 1,8 milioni più bonus, il Napoli è pronto a triplicargli l’ingaggio, che però sulla bilancia peserebbe sempre la metà di ciò che avrebbe potuto (potrebbe ancora?) guadagnare a Parigi.

Le infelici parole di De Laurentiis sul rinnovo di Kvara («ce ne faremo una ragione»)

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato a margine dell’evento del Corriere dello Sport del rinnovo di Kvara.

«Rinnovo Kvaratskhelia? I calciatori che sono con noi rimarranno a Napoli. Se andrà via il georgiano? Ci sono stati casi precedenti, ce ne faremo una ragione. È importante rispettare il volere dei giocatori, ma anche quello della società».

Aurelio #DeLaurentiis a Eroici: “Questione rinnovo #Kvaratskhelia? I nostri giocatori resteranno qui al #Napoli fino a quando noi vogliamo e desideriamo che ci restino”. #calciomercato pic.twitter.com/PS2kFZQDNG — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 20, 2024

La Gazzetta dello Sport scrive (con Vincenzo D’Angelo) della situazione contrattuale di Kvaratskhelia.

Khvicha è concentrato solo sul campo, ma sa benissimo che si entra in un periodo in cui si giocherà una doppia partita. In campo potrà gestire la situazione in prima persona, aumentando i giri del motore e affinando l’intesa con Romelu Lukaku, con cui potenzialmente può tornare a essere devastante. Ma nella partita sul rinnovo, non conterà soltanto la sua volontà. A inizio novembre è in agenda un nuovo incontro tra il suo entourage e il Napoli e si ripartirà da due posizioni ancora molto distanti. E, al di là delle parole e degli atteggiamenti, non è scontata la firma sul nuovo contratto. Nell’ultimo faccia a faccia lo stallo non si era sbloccato: dopo il no estivo del Napoli al Psg, che gli offriva undici milioni netti a stagione, l’agente di Kvara ha chiesto a De Laurentiis 8 milioni netti fino al 2029 per rinnovare. Cifra fuori mercato per il Napoli, che ha in Lukaku il giocatore più pagato, con 6 milioni più bonus. Ed è questo il tetto massimo che il club azzurro si è imposto anche per portare e temine questa nuova trattativa col georgiano.

