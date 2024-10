Mancini ha accettato lo scontro fino al faccia a faccia e ha delegittimato il tecnico. Dallo spogliatoio negano che sia finita con le mani addosso

Juric ha tirato una bottigietta d’acqua addosso a Mancini che ha reagito (Corsport)

Il Corriere dello Sport scrive che Juric è ormai a fine corsa come allenatore della Roma. E racconta quel che è accaduto all’intervallo di Fiorentina-Roma (finita 5-1) con la lite tra Juric e Mancini che è stato sostituito tra il primo e il secondo tempo.

Scrive il Corriere dello Sport:

Torniamo nello spogliatoio della Roma, intorno alle 21.35 di domenica sera. Alla scena hanno assistito tante persone, anche della squadra avversaria, perché Mancini era molto agitato per la situazione di caos e impotenza che si era venuta a creare nel primo tempo. Con la porta rimasta aperta, Juric è entrato e ha rimproverato Mancini per il comportamento. La risposta non si è fatta attendere e non è stata esattamente gentile. A quel punto l’allenatore avrebbe reagito scagliando all’indirizzo del “ribelle” una bottiglietta d’acqua. Mancini, che ha il suo carattere, ha accettato lo scontro fino al faccia a faccia. A questo punto le versioni divergono. C’è chi giura che i due si siano scontrati anche fisicamente, prima che intervenissero altri giocatori e uomini dello staff tecnico a separarli. Da dentro invece minimizzano: discussione aspra sì, mani addosso no. Sta di fatto che Juric, davanti a tutta la squadra, è stato delegittimato da uno dei senatori. E’ un altro segnale di un feeling professionale inesistente, non solo per la nostalgia di De Rossi ma anche per la difficoltà dei giocatori di applicare i dettami indicati dal successore.

Mancini, che ora rischia sanzioni disciplinari, era stato tra i colpevoli del primo gol della Fiorentina, segnato da Kean. Le immagini mostrano il difensore corricchiare a passo lento verso l’area di rigore della Roma, senza neppure provare a inseguire il centravanti che si liberava proprio nella sua zona.

Le notizie di ieri

Roma, a Firenze scontro durissimo tra Juric e Mancini, si parla anche di scontro fisico (CorSport)

Con molta probabilità il 5-1 subito a Firenze sarò fatale per Juric che, così, diventerà il secondo allenatore ad essere esonerato dalla Roma nella stessa stagione. Tra l’altro, secondo quando riporta il Corriere dello Sport, il rapporto tra squadra e allenatore è ormai rotto. Al termine di Fiorentina-Roma, negli spogliatoi del Franchi sono volate parole grosse tra il mister e i senatori della squadra.

Ivan Juric e Gianluca Mancini hanno litigato furiosamente

Scrive il Corriere dello Sport:

Uno scontro durissimo, senza esclusione di colpi. Ivan Juric e Gianluca Mancini hanno litigato furiosamente durante l’intervallo di Fiorentina-Roma. L’episodio è avvenuto davanti a tanti testimoni, che raccontano anche di un contatto fisico tra allenatore e giocatore.

A seguito della lite Mancini, che è stato sostituito da Baldanzi, non è più salito in panchina per assistere al secondo tempo, così come l’amico inseparabile Cristante che Juric aveva tolto insieme ad Angeliño dopo 32 minuti.

A Roma il clima è ormai irrespirabile

In mattinata il racconto era diverso:

A Firenze, negli spogliatoi, sono volate parole grosse dopo la terribile sconfitta. Squadra contro allenatore. Agitatissimi erano i senatori, nella serata in cui Cristante è stato sostituito dopo mezz’ora e Mancini durante l’intervallo. La situazione è precipitata, il clima è ormai irrespirabile.

Dalla società smentiscono la possibilità di un dietrofront, e quindi il grande ritorno. La proprietà dunque cercherebbe un altro profilo, nel caso. E c’è già un nome che circola a Trigoria: Roberto Mancini, che ha appena concluso l’esperienza da ct dell’Arabia Saudita

Juric verso l’esonero. Difficile il ritorno di De Rossi, i Friedkin pensano a uno fra Ranieri, Allegri o Mancini

ilnapolista © riproduzione riservata