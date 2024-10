Primo tempo accesissimo. Dopo il primo rigore di Zielinski la Juve risponde con Vlahovic e Weah. Poi la rimonta dell’Inter che si porta sul 3-2

Inter-Juve, doppietta di Zielinski. L’ex Napoli segna due gol su rigore e porta i nerazzurri in vantaggio

Inter-Juve ci regala un primo tempo accesissimo.

La partita si sblocca al 15′ con un calcio di rigore trasformato dai nerazzurri. È Danilo a regalare il rigore agli avversari con un fallo su Thuram. Non un bel periodo per il difensore brasiliano che anche contro lo Stoccarda si è fatto espellere, regalando anche lì un calcio di rigore (poi sbagliato). Il rigore viene affidato a Zielinski. L’ex Napoli non sbaglia dal dischetto, calcia centralmente e spiazza Di Gregorio.

Derby d’Italia sbloccato da Zielinski, ma rimonta la Juve

Non tarda però ad arrivare il pareggio della Juve con Vlahovic. Al 20′ sul lancio di Cabal arriva l’inserimento di McKennie, sponda per il serbo che segna e pareggia. Al 26′ il raddoppio di Weah. Ma non è finita qui. L’Inter ribalta la partita prima con il gol del 2-2 di Mkhitaryan e poi con un altro calcio di rigore concesso ai nerazzurri al 37′. Fallo di Kalulu su Dumfries. Di nuovo Zielinski dal dischetto che non sbaglia e porta l’Inter in vantaggio.

Beppe Marotta, presidente dell’Inter, è intervenuto a Sky Sport in vista della gara tra Inter e Juve che si giocherà alle 18 a San Siro. Focus del suo intervento la forma della squadra, oltre alle aspettative riguardo alla gara in questione.

Di seguito quanto dichiarato:

«Atmosfera straordinaria, evento di grande rilevanza internazionale e si spera uno spot positivo per il mondo del calcio. È il derby d’Italia e dobbiamo affrontarla con rispetto e ambizione allo stesso tempo, possiamo ottenere il massimo risultato e questo è il nostro spirito di oggi. Favoriti? È chiaro che la Juventus è un’autentica favorita per la vittoria del campionato, è sempre così quando scende in campo per qualsiasi competizione. Non è il Borgorosso»

