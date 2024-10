Il rammarico di Pellegatti: «Conte è il grande rimpianto del Milan, sarà stato anche ingombrante ma…»

Il giornalista di fede rossonera: «sarebbe venuto con un entusiasmo contagioso». Pardo: «ieri ho visto la superiorità netta del Napoli»

Carlo Pellegatti, giornalista e da sempre tifoso del Milan ha parlato ai microfoni di TMW, commentando la vittoria dei partenopei a San Siro e manifestando tutto il suo rammarico di non avere sulla panchina occupata da Paulo Fonseca, l’allenatore leccese Antonio Conte.

Anche Pierluigi Pardo ha espresso il suo pensiero in merito alla sfida di ieri, specificando come la squadra lombarda non sia riuscita a portare a casa il risultato pur avendo lottato duramente, davanti a un Napoli indomabile.

Il rammarico di Carlo Pellegatti sulla vicenda Conte

“Il Milan ha perso da una squadra di Conte, il grande rimpianto della tifoseria milanista. Sarà stato anche ingombrante ma, visto che a Miilanello non c’è stato un… affollamento di dirigenti in queste settimane, tanto valeva affidarsi al tecnico salentino. Sul piano economico, poi, non è quasi mai un costo ma spesso un investimento. Chiudo la questione contiana, ricordando che sarebbe venuto con un entusiasmo contagioso“. Il cronista e opinionista rossonero ha sottolineato come alla piazza lombarda avrebbe fatto tanto piacere avere un allenatore come Antonio Conte.

Pierluigi Pardo commenta Milan-Napoli

Il giornalista e telecronista dell’emittente streaming Dazn Pierluigi Pardo si è concesso ai microfoni di Radio Goal, in diretta su Kiss kiss Napoli e ha commentato il match in cui gli azzurri hanno trionfato sui rossoneri.

“Ieri è stata una bellissima serata per il Napoli, il Milan aveva un po’ di problemi. Gli azzurri dovevano approfittarne e l’hanno fatto da squadra cinica e solida, è difficile aggiungere qualcosa a quello che abbiamo visto ieri. Conte è stato capace a riaccendere lo spirito vincente di questa squadra. Ieri ho visto la superiorità netta del Napoli, il Milan ha avuto una buona fase centrale del primo tempo. Il Milan ha cacciato fuori l’orgoglio, ma le uniche vere occasioni sono nate da un paio di leggerezze del Napoli. Parliamoci chiaro, non c’è stata partita! Poi mi piace il non integralismo di Conte. Tutti pensavano si mettesse a tre invece sta giocando a quattro, poi ieri è passato a cinque con Politano che si è andato ad allineare ai difensori.

