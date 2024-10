Milan-Napoli, disservizi in tutta italia su Dazn: “40 al mese e non va, vergogna!”

Milan-Napoli, la piattaforma Dazn e la messa in chiaro gratuita non ha dato i risultati sperati. Disservizi e lamentele sui social media.

Si sta giocando in queste ore il big match Milan-Napoli. Un evento tanto atteso per tutta la settimana non solo per la sua atmosfera spettacolare, ma anche e soprattutto per quanto riguarda la messa in chiaro gratuita. Dazn ha infatti deciso di far seguire la partita gratuitamente e in esclusiva anche a chi non è abbonato. Questo accade in un match del massimo campionato italiano per la prima volta dal 1996.

L’attesa però non ha ripagato tutte le speranze, visto che molti utenti iscritti su X stanno lamentando di continui lag della piattaforma. A esporre le proprie critiche riguardo il servizio di streaming a pagamento, sono soprattutto le persone che da anni hanno sottoscritto un abbonamento.

Milan-Napoli, disservizi sulla piattaforma Dazn. Le lamentele degli utenti su X

Il Napolista ha raccolto per voi alcuni dei commenti più disparati e spiazzanti trovati su X:

@propofol_ riporta con un po’ di ironia: “Mi si blocca di più DAZN stasera che il pezzotto“.

@jeri_ko_ scrive: “#DAZN che passa in chiaro #MilanNapoli se si è registrati. Saranno impazziti?”

@EmanueleFausto1: “Boh, a me #dazn lagga”

@DavideP86: “Diamo la partita gratis a due milioni di persone. Risultato? Non si vede niente. Dovete fallire #DAZN”

“Qualità pessima per 40 euro al mese. Il tutto è imbarazzante”

Sotto il post del gol di Lukaku di Dazn, @PaolaRgnm lamenta: “Fate schifo, lo streaming è già saltato un paio di volte! Immagino però che se io dovessi ritardare i pagamenti anche di poco, mi chiudereste l’account vero?! Infami.“.

@sotises: “La qualità di Milan Napoli in chiaro su dazn 😅 Meravigliosi #dazn #SerieA”

@jommas82 annuncia: “Ciao @DAZN_IT il giorno che fallirete aprirò una bottiglia magnum di Sassicaia. Branco di incapaci“. @papagnol risponde sotto: “Oggi niente risarcimento perché è in chiaro (eh si, oggi potranno usare questa scusa). Un bel test (del cazzo) per provare che la loro infrastruttura di rete fa cagare“. “Una roba imbarazzante“, conferma @jommas82.

@sraacm non ci sta: “40 EURO AL MESE E NON VA SIETE UNA VERGOGNA @DAZN_IT“. @maignamo si consola: “Ah ecco non sono il solo allora a cui salta continuamente, col fatto che l’hanno messa gratis ci sarà tutta Napoli che la sta guardando“.

