Pistocchi crede nel Napoli: “Se Inter e Juve non vincono, la squadra di Conte vola verso il titolo”

Il giornalista candida gli azzurri. La strada è ovviamente ancora molto lunga, ma la compagine partenopea sembra avere a tutti gli effetti le carte in regola.

Dopo la vittoria di ieri del Napoli a San Siro contro il Milan, il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato quanto visto, andando a sottolineare l’importanza di questi tre punti ai fini della corsa verso lo Scudetto.

Ecco cosa ha scritto Pistocchi sul suo profilo X @pisto_gol:

“Il Napoli supera il primo ostacolo sulla strada dello scudetto: segna subito con Lukaku (5’) resiste alla pressione del Milan, raddoppia in chiusura di 1T con un gran gol di Kvarathskelia (43’) – corre qualche rischio-gol annullato a Morata per fuorigioco, paratona di Meret su Leao, occasione-gol fallita da Pulisic- ma regge sino al 90’ e sale a 25pt in classifica. Se Inter e Juve non vincono domani, l’11 di Conte vola verso il titolo. Il Milan è battuto ma non umiliato: ha avuto una buona reazione, e cercato il gol con rabbia e lucidità, ma senza fortuna”.

La superiorità del Napoli contro il Milan. Pistocchi ha ragione?

La prestazione dei partenopei è stata decisamente convincente. Tuttavia, Pistocchi ha riconosciuto i meriti del Milan, riconducendo i zero gol anche a della sfortuna. Dopo un inizio difficile, Antonio Conte sta rivitalizzando pian piano questa squadra con le sue idee e con dei risultati piuttosto evidenti. Qualcuno lo ha accusato anche di vincere grazie al catenaccio, ma se guardiamo la partita di ieri sera, il Napoli ha prodotto quasi il doppio del Milan (0.65 contro 1.14xG); il Milan non aveva mai fatto registrare un numero così basso di xG in questa stagione né tantomeno aveva chiuso gare senza segnare. I rossoneri non sono stati in grado di dominare sugli azzurri, e questo è dovuto al lavoro fatto dal mister. Per parlare di Scudetto c’è ancora molto tempo, e se questo Napoli è adatto a vincerlo lo vedremo più in là, ciò che sappiamo è che è sicuramente per ora è sulla buona strada.

