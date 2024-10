Il Genoa congela l’affare Balotelli: lo vuole Gilardino che però è a rischio esonero (Sportmediaset)

Può saltare dopo il Bologna. In questo caso SuperMario potrebbe non trovare spazio nell’undici titolare. Quindi l’investimento non ha convinto la proprietà

Il Genoa congela l’affare Balotelli, Gilardino è a rischio esonero e contro il Bologna l’ultimo test. Lo scrive Il Secolo XIX. Questa mattina la notizia di un accordo vicino tra l’ex Milan e il Genoa. Poi il dietrofront societario non convinto dell’investimento. Gilardino, quindi, dopo aver perso Albert Gudmundsson e Mateo Retegui ed essersi ritrovato senza Vitinha a causa di un infortunio, non avrà nemmeno l’attaccante da lui preferito.

La proprietà del Genoa non è convinta di Balotelli

Scrive il quotidiano che la proprietà vuole fare il punto della situazione dopo la partita con il Genoa:

La dirigenza rossoblù ha deciso di “congelare” l’eventuale arrivo di Balotelli e di fare un nuovo punto della situazione dopo la gara con il Bologna, in programma sabato prossimo. L’idea è quella di evitare mosse non necessarie, fatte sull’orlo dell’emozione del momento. Per Balotelli sono stati messi sulla bilancia pro e contro.

Aggiunge Sportmediaset:

“La risposta degli americani è stato quindi un secco no che ha fatto saltare i piani di Gilardino, sempre più in bilico dopo il rinnovo del contratto in estate e un inizio di campionato da piena zona retrocessione. Tutto ciò fa pensare come gli statunitensi stiano già pensando al sostituto dell’ex bomber di Biella, chiamato probabilmente già a una prova d’appello contro il Bologna nel pomeriggio di sabato 19 ottobre. In caso di cambio di allenatore Balotelli potrebbe non trovare spazio nell’undici titolare“.

SuperMario litiga su Twitch con chi lo considera più scarso di Pohjanpalo: «Io questa Serie A te la smonto»

Balotelli è tornato di grande attualità degli ultimi giorni, oggi Schira parla di un suo approdo al Genoa con uno stipendio molto basso, intorno ai 250mila euro più bonus. Per l’attaccante sarebbe un ritorno in Serie A dopo 4 anni, l’ultima volta al Brescia nel 2020.

Questa scelta al ribasso potrebbe essere nata proprio per la grande voglia dell’attaccante di tornare a giocare in Serie A e dimostrare il suo valore. Infatti nei giorni scorsi c’è stato un litigio tra Balotelli e lo streamer Enerix durante una diretta su Twitch, nel corso di Vox to box, mentre discuteva con l’interlocutore che lo ha accostato all’attaccante del Venezia, Joel Pohjanpalo.

Enerix, pensandosi nei panni di un direttore sportivo, ha detto «Prendo Pojan, che è la mia certezza e anche Mario, che se torna quello che conosciamo allora non c’è storia». Questa uscita non è piaciuta a SuperMario che ha ribattuto: «Però sei bastardo, perché io in questo momento non ho nessuna squadra. È facile attaccarmi adesso, attaccami quando comincio a giocare di nuovo».

«Che cazzo stai dicendo? Solo perché non ero in Serie A, tutto quello che ho fatto non conta?». Di qui la promessa di SuperMario: «Ma vaffa… tu e la Serie A. È una promessa, quando firmerò io questa Serie A te la smonto».

ilnapolista © riproduzione riservata