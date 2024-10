Balotelli al Genoa accetta uno stipendio di 250mila euro l’anno (Schira)

Il Giornale. L’ennesima sfida della carriera di Balo che vuole zittire gli scettici e dimostrare di poter essere a 34 anni ancora decisivo in Italia

Balotelli al Genoa accetta per uno stipendio di 250mila euro l’anno

A volte ritornano, è proprio il caso di dirlo. Mario Balotelli è sempre più vicino a rimettere piede in Serie A dopo 4 anni. L’ultima volta era stata col Brescia nell’anno del Covid (2020). Adesso lo aspetta il Genoa, che è alla ricerca di rinforzi per evitare la retrocessione in B dopo i tanti guai che hanno investito il fondo 777 Partners e la conseguente messa in vendita della società.

Super Mario ha già dato il suo benestare per un accordo di 9 mesi. L’ennesima sfida della carriera di Balo che vuole zittire gli scettici

e dimostrare di poter essere a 34 anni ancora decisivo in Italia. Per questo è pronto ad accettare un ingaggio molto basso (intorno ai 250mila euro più bonus) per rimettersi in gioco. Dovrà mettere uno zero in più la Juve per blindare Federico Gatti: il centrale bianconero si appresta ad allungare fino al 2029 con la Vecchia Signora.

Balotelli torna di tendenza, ora anche il Genoa lo vuole (una settimana fa)

A parlare di mercato non ci si stanca mai, sopratutto se al centro dei discorsi c’è SuperMario Balotelli. Dopo le indiscrezioni de La Stampa che lo vedeva con possibile sostituto di Zapata al Torino, oggi la destinazione dell’attaccante potrebbe essere Genova.

Ritornano, rilanciate dalla Turchia, le voci sul possibile ritorno in Italia di Mario Balotelli, al quale sono state accostate varie squadre, fra le quali il Genoa, in piena emergenza (anche) sul fronte offensivo alla luce del recente infortunio di Vitinha. Secondo quanto riportato da Repubblica il club spingerebbe per avere Super Mario da subito all’interno della sua squadra per dare una mano all’attacco e provare la difficile risalita in un campionato cominciato davvero molto male.

Super Mario torna di moda

L’attaccante svincolato, intanto, continua ad allenarsi da solo e ha una gran voglia di tornare nel calcio italiano, ma con il club granata la trattativa al momento non è ancora decollata.

Secondo le ultime indiscrezioni rivelate da Fabrizio Romano, questa mattina sarebbe stato lo stesso Alberto Gilardino ha telefonare aMario Balotelli per capire quale potrebbe essere la sua disponibilità in sponda Genoa e convincere il 34enne attaccante a sposare la causa Grifone. I rossoblu al momento stanno vivendo un periodo non facile essendo in piena zona retrocessione dopo le prime sette giornate di campionato, ma Genova resta una piazza appetibile e ricca di suggestioni

Queste voci non trovano ovviamente conferme da parte del club ed è chiaro che l’ingaggio di SuperMario presenta molti interrogativi, considerando che non gioca dal 27 maggio scorso e nell’ultima stagione non ha brillato. In più bisogna ricordare che Gilardino ha più volte si era espresso i suoi dubbi sull’eventualità di tesserare svincolati a corto di preparazione. Non solo. c’è poi il discorso economico, con il Genoa di fatto nelle mani di A-Cap, il principale creditore dei 777 a rischio default.

