Balotelli litiga su Twitch con chi lo considera più scarso di Pohjanpalo: «Io questa Serie A te la smonto»

L’ex attaccante della Nazionale risponde infastidito a un commento: «Solo perché non ero in Serie A, tutto quello che ho fatto non conta?»

Balotelli è tornato di grande attualità degli ultimi giorni, oggi Schira parla di un suo approdo al Genoa con uno stipendio molto basso, intorno ai 250mila euro più bonus. Per l’attaccante sarebbe un ritorno in Serie A dopo 4 anni, l’ultima volta al Brescia nel 2020.

Questa scelta al ribasso potrebbe essere nata proprio per la grande voglia dell’attaccante di tornare a giocare in Serie A e dimostrare il suo valore. Infatti nei giorni scorsi c’è stato un litigio tra Balotelli e lo streamer Enerix durante una diretta su Twitch, nel corso di Vox to box, mentre discuteva con l’interlocutore che lo ha accostato all’attaccante del Venezia, Joel Pohjanpalo.

Enerix, pensandosi nei panni di un direttore sportivo, ha detto «Prendo Pojan, che è la mia certezza e anche Mario, che se torna quello che conosciamo allora non c’è storia». Questa uscita non è piaciuta a SuperMario che ha ribattuto: «Però sei bastardo, perché io in questo momento non ho nessuna squadra. È facile attaccarmi adesso, attaccami quando comincio a giocare di nuovo».

Lo streamer ha spiegato il suo punto di vista precisando che la carriera sportiva di Balotelli ha preso una strada che non gli ha permesso di dimostrare nulla negli ultimi anni.

La promessa di Balotelli

«Che cazzo stai dicendo? Solo perché non ero in Serie A, tutto quello che ho fatto non conta?». Di qui la promessa di SuperMario: «Ma vaffa… tu e la Serie A. È una promessa, quando firmerò io questa Serie A te la smonto».

A questo punto Genova potrebbe essere l’occasione del riscatto per l’attaccante

