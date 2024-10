Il Bruges teme Pulisic dopo averlo visto lanciato in tribuna un aeroplanino di carta

L’ironico avviso di “Nieuwsblad” al Club Brugge. “Pulisic ha una buona mira. Fu accolto con scetticismo dai tifosi del Milan che hanno cambiato idea”

In Belgio temono Pulisic e la sua mira perfetta. Il giornale Nieuwsblad avvisa il Club Brugge in maniera ironica “Attenzione. La mira di Pulisic supera i limiti. Lo dimostra con un aeroplanino di carta“.

Il giornale belga ha ripreso un video di Pulisic che prima di battere un calcio d’angolo contro l’Udinese, si è accorto della presenza di un aeroplanino di carta sul campo e lo ha rispedito in tribuna.

Scrive Nieuwsblad:

“Christian Pulisic ha brillato ancora una volta per il Milan sabato scorso. Ha fornito l’assist per l’unico gol di Samuel Chukwueze nella partita casalinga contro l’Udinese.

Prima di battere un calcio d’angolo, non solo ha dimostrato di saper prendere bene la mira con il pallone, ma ha anche individuato un aeroplanino di carta sul campo e lo ha lanciato perfettamente in tribuna, per la gioia dei tifosi che hanno assistito all’evento. L’americano, il cui trasferimento dal Chelsea al Milan è stato inizialmente accolto con scetticismo, ora ha conquistato il cuore dei tifosi milanisti. In questa stagione ha segnato sei gol e tre assist in dieci partite con il Milan”.

Il Milan scenderà in campo a San Siro contro il Club Brugge alle 18.45

Christian Pulisic picked up and threw a paper airplane before taking a corner kick for AC Milan 😂 pic.twitter.com/b7poFYYysj

— USMNT Only (@usmntonly) October 20, 2024

