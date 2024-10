Torna la Champions, oggi in campo Juventus-Stoccarda e Milan-Bruges

Fonseca scende in campo alle 18.45, Thiago Motta invece alle 21, entrambe le partite sono trasmesse in esclusiva per abbonati su Sky.

Ritorna la Champions League dopo la pausa per le Nazionali e la ripresa del campionato. Si parte questo pomeriggio alle 18.45 con il Milan di Fonseca che scende in campo contro il Bruges, dopo la vittoria arrivata contro l’Udinese grazie alle nuove regole del mister. I rossoneri devono provare a riscattarsi in Europa dopo le prime due gare fallite contro Liverpool e Leverkusen.

Toccherà poi alla Juventus impegnata alle 21.00 contro lo Stoccarda allo JStadium di Torino. La squadra di Thiago Motta è uscita indenne dal debutto interno contro il PSV e dalla trasferta di Lipsia affrontata in 10 contro 11. Oggi proverà a mantenere la sua posizione nella classifica generale che la vede tra le prime 8 squadre.

Entrambe le partite sono trasmesse in esclusiva per abbonati su Sky. Qui il programma completo della terza giornata.

Milan-Bruges, ore 18:45 (Sky Sport Uno 201, Sky Sport 4K, Sky Sport 252)

Monaco-Stella Rossa, ore 18:45 (Sky Sport 253)

Arsenal-Shakhtar Donetsk, ore 21 (Sky Sport 255)

Aston Villa-Bologna, ore 21 (Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 253)

Girona-Slovan Bratislava, ore 21 (Sky Sport 258)

Juventus-Stoccarda, ore 21 (Sky Sport Uno 201, Sky Sport 4K, Sky Sport 252)

PSG-PSV Eindhoven, ore 21 (Sky Sport 256)

Real Madrid-Borussia Dortmund, ore 21 (Sky Sport 254)

Sturm Graz-Sporting Lisbona, ore 21 (Sky Sport 257)

Juventus-Stoccarda in Champions League, dove vederla in TV e streaming

Dove vedere Juventus-Stoccarda e Milan-Bruges

Juventus – Stoccarda si può seguire in esclusiva su Sky per i soli abbonati in TV e in streaming attraverso l’app SkyGo oppure sfruttando il servizio on demand di NOW.

Milan-Club Brugge è su Sky per gli abbonati della piattaforma a pagamento che possono seguire Milan-Club Brugge sia in TV sia in live streaming con l’app SkyGo oppure su NOW.

