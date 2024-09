Pulisic è finalmente sbocciato, l’elogio del Guardian: “Se non fosse stato per lui, Fonseca starebbe peggio”

Già 3 gol e 2 assist, il miglior giocatore della storia statunitense. Al Milan è rinato, l’ex Dortmund sta finalmente mantenendo le alte aspettative.

Christian Pulisic sembra essere un calciatore rinato da quando è arrivato al Milan dopo gli ultimi anni al Chelsea in cui, complici gli infortuni, non era riuscito a dare il meglio di se. E oggi, scrive il Guardian, stiamo ammirando la miglior versione dell’americano.

Pulisic è finalmente sbocciato

Da quando era un giovane del Borussia Dortmund si parlava di lui come di un astro nascente del calcio. Certo, ne ha dovuta fare di strada il classe 98, ma adesso, continua il Guardian, è diventato determinante per la sua squadra:

Nel derby della Madonnina di domenica sera, Pulisic ha firmato il vantaggio dei rossoneri dopo soli 10 minuti di gioco; inoltre, è stato anche il miglior giocatore in campo. E, in generale, è ormai il miglior giocatore del Milan. Nella sua prima stagione in Serie A 12 gol e 8 assist, cominciando il campionato 2024-25 con 3 gol e 2 assist in cinque presenze. Se non fosse stato per lui, gli inizi di Fonseca sulla panchina rossonera sarebbero stati ancora più complicati.

Il Chelsea non era il club giusto per lui per crescere, ci sono stati troppi infortuni che lo hanno fermato. Ma ora è diventato il giocatore che tutti pensavano sarebbe stato: è la stella degli Stati Uniti, forse anche il miglior calciatore di sempre del Paese a stelle e strisce. Il Milan gli ha dato modo di giocare su spazi aperti, cosa che al Chelsea spesso gli veniva negato. Giocare più verso il centro del campo con Fonseca aveva destato un po’ di preoccupazione, ma contro l’Inter lo stratagemma ha funzionato. Ora sembra più determinato a stravolgere le partite e sembra abbia un fuoco dentro che lo faccia rendere meglio. Potrebbe aver impiegato più tempo per arrivare a questo punto di forma di quanto inizialmente previsto, ma il miglior giocatore degli Stati Uniti è anche uno dei migliori in Serie A. Pulisic ce l’ha fatta.

