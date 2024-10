«Ho saputo da Zanetti che la polizia monitora la curva», l’intercettazione del capo ultras Ferdico

Stasera Inter-Stella Rossa. Zanetti è arrivato al tradizionale pranzo Uefa scuro in volto e senza rilasciare dichiarazioni. Marotta: «Tranquilli? Sicuramente sì»

Emergono sempre più dettagli dell’indagine della Procura di Milano che ha azzerato i vertici del tifo organizzato di Inter e Milan. Tra le intercettazione esce fuori il nome di Javier Zanetti, storico capitano della squadra neroazzurra e oggi vicepresidente del club.

In una telefonata del 26 maggio 2023 tra il capo ultrà interista Marco Ferdico e Marco Materazzi, ex difensore nerazzurro, è emerso che il primo «avrebbe saputo da Zanetti che … ci sono dei funzionari di Polizia che stanno monitorando la curva anche per l’accaduto…al povero Vittorio». Il riferimento è all’omicidio di Vittorio Boiocchi, storico leader ultrà interista, ucciso nell’autunno 2022.

La circostanza, si legge negli atti della Procura e del gip, sarà “certamente approfondita quando l’indagine potrà essere disvelata“.

Zanetti al pranzo Uefa scuro in volto, Marotta si dice «tranquillo»

Questa sera si gioca la Champions, l’Inter ospita a San Siro la Stella Rossa. Prima del tradizionale pranzo Uefa, i giornalista hanno intercettato Zanetti. Il vicepresidente dell’Inter, visibilmente scuro in volto, non ha rilasciato alcuna dichiarazione.

Al contrario del presidente Marotta che alla domanda “Tranquilli?” ha risposto: «Sicuramente sì!»

Inzaghi al telefono col capo ultras Ferdico: «Parlo con Marotta e Javier per i biglietti della finale di Champions»

Stamani la polizia e la Guardia di Finanza hanno eseguito 18 arresti e diverse perquisizioni tra gli ultras di Inter e Milan. E’ stato fermato il leader ufficiale nerazzurro, Marco Ferdico, e altri appartenenti al direttivo, tra cui Mauro Nevi. Proprio loro, all’inizio del 2023, si dirigevano in macchina, come scrive il Corriere della Sera, per raggiungere il campo d’allenamento dell’Inter e parlare col tecnico Simone Inzaghi e l’ex capitano Milan Skriniar. Ma la visita alla fine salta, come emerge dalle indagini della Direzione distrettuale antimafia.

Dalle indagini emerge che gli ultras si siano messi in contatto con il tecnico anche prima della finale di Champions contro il City:

All’allenatore non è andata giù la decisione del tifo organizzato di non sostenere la squadra nella finale di Coppa Italia di un paio di giorni prima, scelta fatta dalla Nord per contestare l’iniziale decisione del club di non dare agli ultras il numero di biglietti per la finale di Istanbul che questi si aspettavano. Il mister lo dice a Ferdico: «Leggo il messaggio che la curva non canta a una finale… io mi sono imbestialito (… ) nel senso… non con voi… con la società», dice Inzaghi.

In risposta, il leader ultrà chiede a Inzaghi di intervenire con la società per ottenere più biglietti per la curva. «Te la faccio breve Mister… ci hanno dato 1.000 biglietti… noi ci siam fatti due conti… ne abbiam bisogno di 200 in più per esser tranquilli…».

«Parlo con Ferri, con Zanetti, con Marotta… parlo con quelli (…) poi ti faccio sapere qualcosa… gli dico… che ho parlato con te e che tanto avevi già parlato con Ferri e Zanetti (…) Marco io mi… mi attivo e ti dico cosa mi dicono» afferma il tecnico.

