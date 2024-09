Inter, Inzaghi al telefono col capo ultras Ferdico: «Parlo con Marotta e Zanetti per i biglietti della finale di Champions» 

Sul CorSera le intercettazioni del 2023. L’incontro degli ultras con Skriniar: «Gli tremava la voce, aveva un po’ di paura»

Stamani la polizia e la Guardia di Finanza hanno eseguito 18 arresti e diverse perquisizioni tra gli ultras di Inter e Milan. E’ stato fermato il leader ufficiale nerazzurro, Marco Ferdico, e altri appartenenti al direttivo, tra cui Mauro Nevi. Proprio loro, all’inizio del 2023, si dirigevano in macchina, come scrive il Corriere della Sera, per raggiungere il campo d’allenamento dell’Inter e parlare col tecnico Simone Inzaghi e l’ex capitano Milan Skriniar. Ma la visita alla fine salta, come emerge dalle indagini della Direzione distrettuale antimafia.

Le telefonate tra Inzaghi e il capo ultras dell’Inter Ferdico: moduli, calciomercato e biglietti per la finale di Champions

Il quotidiano continua:

Quelle che erano le intenzioni della Nord in quell’occasione le spiega Ferdico: «No, aggressivo no, però gli dico Mister io ti voglio dire una cosa… qua sei a Milano non sei in provincia … a me mi dispiace però devi iniziare a tirare fuori un attimo la garra». Il comportamento in campo della squadra non piace, e nemmeno la gestione e le scelte tattiche dell’allenatore: «Gli dico quello che gli devo dire … qua sei a Milano…quando sei in 10 metti due punte…lasci 2 punte…te lo ricordi Berlusconi a …».

Con l’allora difensore interista, l’incontro invece si farà, ma in un’altra location; la società nerazzurra stoppa però il tentativo d’irruzione, «anche perché ci sono le telecamere e robe varie». L’incontro con Skriniar ci sarà lo stesso, ma in un bar vicino allo stadio, che non sia in un posto con fotografi e quant’altro. Durerà 20 minuti, durante i quali gli ultras interrogano il giocatore sul suo futuro. «Comunque va via… al 100% ha già deciso, hai visto che gli tremava la voce… aveva un po’ di paura…».

Dalle indagini emerge che gli ultras si siano messi in contatto con il tecnico anche prima della finale di Champions contro il City:

All’allenatore non è andata giù la decisione del tifo organizzato di non sostenere la squadra nella finale di Coppa Italia di un paio di giorni prima, scelta fatta dalla Nord per contestare l’iniziale decisione del club di non dare agli ultras il numero di biglietti per la finale di Istanbul che questi si aspettavano. Il mister lo dice a Ferdico: «Leggo il messaggio che la curva non canta a una finale… io mi sono imbestialito (… ) nel senso… non con voi… con la società», dice Inzaghi.

In risposta, il leader ultrà chiede a Inzaghi di intervenire con la società per ottenere più biglietti per la curva. «Te la faccio breve Mister… ci hanno dato 1.000 biglietti… noi ci siam fatti due conti… ne abbiam bisogno di 200 in più per esser tranquilli…».

«Parlo con Ferri, con Zanetti, con Marotta… parlo con quelli (…) poi ti faccio sapere qualcosa… gli dico… che ho parlato con te e che tanto avevi già parlato con Ferri e Zanetti (…) Marco io mi… mi attivo e ti dico cosa mi dicono» afferma il tecnico.

Per la finale contro il Manchester City e il tema biglietti, i leader degli ultras avviano infatti una serie di interlocuzioni. Nell’indagine si riferisce che hanno preso contatti con Marco Materazzi e «capitan» Zanetti, attuale vice presidente dell’Inter. L’obiettivo viene raggiunto in tempo per Istanbul. Il club cede, e aumenta la disponibilità di biglietti da consegnare alla curva. «Mi hanno dato 1500 biglietti!», esulta infatti Ferdico.

