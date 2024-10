Furti ai calciatori del Napoli, De Laurentiis ha drizzato le antenne, conosce le insidie della città (Repubblica)

“A vigilare sulla sicurezza dei giocatori penseranno le forze dell’ordine, ma fidarsi è bene, non fidarsi è meglio”.

I calciatori del Napoli hanno fatto una tripletta che avrebbero decisamente preferito evitare. Prima il furto dell’orologio di Neres appena sbarcato in città, poi il tentato furto con pedinamento su sito da Juan Jesus e infine l’auto risata a Politano.

Tre episodi che sarebbero slegati, frutto di singoli raid secondo gli investigatori della Polizia di Stato di Napoli che escludono che ci sia una regia unica, ma che preoccupano e non poco l’ambiente azzurro. Anche il presidente Aurelio De Laurentiis, scrive oggi Repubblica ha drizzato le orecchie e si è messo in guardia dopo i recenti accadimenti

De Laurentiis pensa alla sicurezza dei calciatori del Napoli

“A vigilare sulla sicurezza dei giocatori penseranno le forze dell’ordine ed è possibile che le misure di sicurezza intorno a Di Lorenzo e compagni siano intensificate. Aurelio De Laurentiis conosce le insidie della città e ha addrizzato le antenne. Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio”.

Per fortuna in nessuno dei tre casi ci sono state conseguenze per i calciatori azzurri, ma è chiaro che la situazione preoccupa gli stesi per la propria serenità e anche per quella delle famiglie, come aveva spiegato Juan Jesus in un lungo sfogo social: “Quello che è accaduto stanotte è soltanto la ciliegina sulla torta, nell’arco di un mese ho trovato nella macchina ben 5 airtag (geolocalizzatore). E solo di sapere che questi delinquenti sanno dove vivo non mi porta serenità, purtroppo in una città cosi bella non sentirò mai più al sicuro. So che i beni materiali alla fine è secondario, ma sapere che un estraneo ha violato una cosa mia personale mi fa veramente schifo!”.

ilnapolista © riproduzione riservata