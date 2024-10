Sullo: «Il Napoli ha grandi valori tecnici e non solo: Conte ha trasferito grande temperamento, è ciò che sa fare meglio»

Il vice dell’Empoli in conferenza in luogo di D’Aversa: «Affrontiamo i più forti del campionato. Faremo degli accorgimenti, ma dovremo rasentare la perfezione»

Sullo su Empoli Napoli: «Il Napoli ha grandi valori tecnici e non solo: Conte ha trasferito grande temperamento, è ciò che sa fare meglio»

Salvatore Sullo si presenta alla stampa in luogo del tecnico Roberto D’Aversa, non in formissima quest’oggi per piccoli malanni stagionali. Il “loro” Empoli sta portando avanti un buonissimo campionato, mettendo quei famosi “punti in cascina” – per dirla alla Conte maniera – che tanto potranno essere utili a fine campionato, quando la zona salvezza realmente brucerà e ogni tiro in porta avrà un valore differente. Domani arriva il Napoli al Castellani di Empoli, la squadra prima in classifica, e proprio dopo la prima sconfitta in campionato contro la Lazio di Baroni (altra bella sorpresa di queste prime 7 giornate).

Empoli-Napoli, Sullo in conferenza

Di seguito le parole della vigilia del vice di Roberto D’Aversa:

Come avete affrontato la prima sconfitta stagionale?

«Il calendario è questo, è inutile stare a pensare chi potevamo affrontare. Per quanto riguarda la gestione della sconfitta abbiamo cercato di ragionare sulla prestazione. Secondo me le risposte sono state positive da parte della squadra anche contro la Lazio e come in altre partite potevamo farle meglio.»

Sul momento del Napoli



«In questo momento il Napoli è semplicemente la migliore squadra è il campionato. Una squadra farcita di grandi giocatori, molto organizzata e che riesce a mettere aggressività e dinamismo durante la gara. Questo è quello che dovremmo pareggiare durante la gara. Serviranno tanta fame e determinazione per affrontarli sia dal punto di vista singolo che di squadra.»

Sulle parole di Conte in conferenza



«Ringrazio le parole dell’allenatore del Napoli ma abbiamo un obiettivo troppo grande per soffermarci sui complimenti. Dobbiamo ricordarci che abbiamo lavorato duro per ottenere quello che abbiamo. Contro queste grandi squadre devi rasentare la perfezione e mettere in campo una grande prestazione. Il risultato a questo punto della stagione è una conseguenza di quello che fai come squadra.»

Sulle capacità temperamentali del Napoli



«La storia di Conte parla chiaro. Ha vinto campionati anche con grande sofferenza, sa infondere questo le sue squadre. E in più i suoi calciatori sono dotati di grande temperamento. Andremo ad affrontare una squadra dei grandi valori tecnici ma anche grande carattere.»

Sulla preparazione della gara

«Il Napoli è forte non perché lo dice la classifica, è primo perché fino ad oggi è stata la migliore squadra del campionato. Ogni partita è diversa dalle altre e quindi va preparata con alcuni accorgimenti diversi. Le partite vanno preparate con la massima cura perché in Italia tutte le squadre sono forti, ci deve essere il massimo rispetto sempre.»

Sulla sosta ai campionati

«Ci sono sempre state e fanno parte del gioco. Non dipendono da noi e vanno accettate per quello che sono. In un mondo ideale ci sarebbero tante cose diverse ma conosciamo le regole del gioco.»

