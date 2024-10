Kvara in vantaggio su Neres per l’Empoli ma il brasiliano è pronto a insidiare il compagno (Sky)

Da quando sono rientrati i nazionali Conte va avanti a sedute di due ore. Spinazzola opzione concreta. C’è Gilmour, McTominay e ancora Caprile tra i pali

Nel corso della rifinitura in vista della trasferta di Empoli, Francesco Modugno, inviato Sky Sport a Castel Volturno, fornisce gli ultimi aggiornamenti. In questo momento si va verso la conferma di Kvara sulla fascia sinistra ma Neres è pronto e potrebbe insidiare il compagno di squadra.

Le parole di Modugno a Sky:

«Bisogna riprendere il filo in mano. Conte è maestro in questo, da quando sono rientrati i nazionali si va avanti a sedure di due ore. In questo momento in corso la rifinitura. Empoli però è una trasferta insidiosa. Napoli potenzialmente tutto nuovo: Olivera in gruppo, però Spinazzola opzione concreta. C’è Gilmour, McTominay, ancora Caprile tra i pali. Neres sta lì, in questo momento è avanti Kvara. Ma Neres è pronto, insidia Kvara».

Conte: «Neres al posto di Kvara o Politano? In questo momento il dilemma è con Khvicha»

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte ha parlato oggi nella conferenza stampa di presentazione del match contro l’Empoli spiegando ciò che il Napolista aveva scritto dopo la partita col Monza, che Politano si è reso indispensabile per questo Napoli

Se Neres giocasse titolare oggi, giocherebbe al posto di Politano o Kvara?

«Ad un mese di distanza dalle due soste dal suo arrivo, vederlo oggi è un altro giocatore. Quando sai che devi andar via è un po’ come Romelu, ti vuoi allenare ma la testa è un po’ altrove. Oggi David è un giocatore che mi mette in difficoltà, non lo nego. Vedendo alcune situazioni in questo momento il dilemma è con Khvicha per caratteristiche, di qualità offensive, anche di predisposizione al sacrificio anche senza palla. L’equilibrio è alla base di tutto. Oggi, rispetto ad un mese fa, David mi fa sentire più forte. Sarebbe pronto a giocare dall’inizio, senza dubbio, creare queste situazioni sarà il nostro obiettivo in futuro. Abbiamo appena iniziato la ricostruzione, c’è bisogno di sana competizione, tutti sanno che c’è qualcuno dietro che spinge e se ho un po’ di mal di pancia c’è qualcuno dietro pronto a prendere il posto. Questo è se vogliamo riportare il Napoli a dare fastidio alle solite note, è l’impegno che ho preso col presidente e la città».

