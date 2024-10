Tebas sul Pallone d’Oro: «Il vittimismo del Real Madrid è inutile ed esagerato»

A L’Equipe: «I valori più importanti del Real erano di essere un gentiluomini e stringere la mano quando si perde. Credo che il Real Madrid abbia perso questo spirito un po’ di tempo fa»

Il Presidente della Liga Javier Tebas Medrano ha commentato in modo amaro il boicottaggio del Real Madrid per la cerimonia del Pallone d’Oro. La squadra madrilena si è rifiutata di partecipare, riferendo che pensava che nessuno dei suoi calciatori uomini sarebbe stato premiato.

Ecco lo sfogo di Tebas riguardo la scelta e l’atteggiamento adottato dal club spagnolo nei confronti della celebrazione:

«Sono un tifoso del Real. I valori più importanti di questo club erano essere un gentiluomini e stringere la mano quando si perde. Credo che il Real Madrid abbia perso questo spirito un po’ di tempo fa. Avrebbero dovuto andare alla cerimonia e non mettere in discussione il sistema di France Football, che è trasparente, con 100 giornalisti che votano. Il vittimismo del Real è inutile ed esagerato. Non so dove vogliano arrivare. Anche in Spagna stiamo vivendo questa mancanza di eleganza”.

L’episodio è stato vissuto dunque come un fatto poco raffinato. La decisione di saltare la cerimonia di gala di lunedì sera a Parigi era stata annunciata poche ore prima che si svolgesse. Il tutto quando è stato appreso che il loro attaccante brasiliano Vinícius non avrebbe vinto il premio come miglior giocatore al mondo.

Il resto dell’interivsta di Tebas darà pubblicato mercoledì da L’equipe

Anche il caporedattore di France Football, Vincent Garcia, ha parlato della reazione dei Blancos «Ho avuto molta pressione dal Real Madrid ma, come con altri club, sono sempre stato chiaro, giusto e forse il mio silenzio li ha portati al limite. Ma è stato lo stesso degli altri. Sono rimasto molto spiacevolmente sorpreso dalla loro assenza»

Secondo lui Vinicius è stat penalizzato dal fatto che il Real aveva 3-4 calciatori in corsa: «Ovviamente, Vinicius ha sicuramente sofferto la presenza di Bellingham e Carvajal nella top 5 perché, matematicamente, questo gli ha tolto alcuni punti».

