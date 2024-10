Due o tre ultrà del Milan, arrestati, hanno chiesto di essere interrogati

Continua l’inchiesta della Procura di Milano che ha portato agli arresti di alcuni esponenti del tifo organizzato di Milan e Inter. Dopo le audizioni di alcuni dirigenti e calciatori dei club e il silenzio degli ultras, sembra che oggi alcuni ultrà della Curva Sud milanista, arrestati undici giorni, abbiano deciso di cambiare musica. Avrebbero infatti espresso la volontà di farsi interrogare e parlare nei prossimi giorni davanti al gip nell’ambito di una richiesta difensiva di revoca dell’ordinanza d’arresto.

Ultras Milan pronti a parlare

Da quanto si è appreso, infatti, due o tre ultrà rossoneri, in carcere come gli altri della Sud, accusati di associazione per delinquere e difesi dall’avvocato Jacopo Cappetta, avrebbero preannunciato, attraverso il difensore, un’istanza di revoca della misura con contestuale richiesta di interrogatorio al giudice Domenico Santoro, nell’inchiesta di Polizia e Gdf, coordinata dai pm Paolo Storari e Sara Ombra.