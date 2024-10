Chiesta la scorta per Paolo Storari, il procuratore dell’inchiesta sugli ultras di Inter e Milan

Troppo delicata e potenzialmente a rischio è considerata la posizione di Storari, troppo elettrico il clima in città nonostante la quiete apparente

L’inchiesta sulle curve di Inter e Milan e i rapporti degli ultras sia con i club, ma sopratutto con la criminalità organizzata, proseguono. Anzi gli atti saranno acquisiti dalla Commissione parlamentare antimafia, che ne ha fatto richiesta alla Procura milanese. Non è escluso che, dopo la lettura delle carte, possa essere fissato un calendario di audizioni.

Intanto, scrive Repubblica che è stata chiesta la scorta per il pubblico ministero che lavora al caso

“Arriverà la scorta per Paolo Storari, il pubblico ministero della Dda che ha condotto insieme alla collega Sara Ombra — a sua volta già destinataria da tempo di protezione — l’inchiesta che ha smantellato le due curve di Inter e Milan. Il provvedimento sarà formalizzato durante il prossimo Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, caldeggiato dal prefetto Claudio Sgaraglia nonostante il diretto interessato abbia informalmente fatto sapere di non ritenerlo necessario. Troppo delicata e potenzialmente a rischio è considerata la posizione di Storari, troppo elettrico il clima in città nonostante la quiete apparente all’indomani dei 19 arresti che hanno azzerato i due direttivi di San Siro, per non adottare qualche precauzione in più: sarà delegata, in questo caso, alla Guardia di finanza. Anche dal procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo è arrivato parere favorevole alla scorta. Il faro sugli stadi è finalmente acceso”

