Domani, dopo la decisione del Tas, Pogba e la Juve si incontreranno per la risoluzione del contratto

La sentenza del Tas che dovrebbe ridurre la squalifica per doping di Paul Pogba da 4 anni a 18 mesi, non è ancora stata emessa, eppure già appare evidente che il suo futuro non sarà alla Juve.

Tuttosport lo aveva anticipato subito “Nel suo comunicato dichiara di non essersi mai arreso a quella che riteneva un’ingiustizia, ma nessun riferimento alla Juventus. Quando il Tas (Tribunale amministrativo dello sport) ufficializzerà la riduzione, arriverà il momento per il giocatore e i bianconeri di fare chiarezza; il suo contratto vale fino a giugno 2026. Si sarebbe azzerato con la vecchia squalifica, ma ora si riattiva. E con lui, anche il mega ingaggio di 12 milioni e mezzo lordi. C’è la possibilità per la Juventus di puntare alla risoluzione del contratto con una buonuscita”.

Poi oggi si era sbottonato, con cautela, anche Giuntoli «Intanto aspettiamo la decisione definitiva del Tas, dopodiché prenderemo una decisione, è stato un grande calciatore, ma è tanto che è fermo. Aspettiamo».

È arrivato alla fine anche Fabrizio Romano

“Paul Pogba e la Juventus dovrebbero trovare un accordo sulla risoluzione del contratto, visto che diventerà un free agent. I colloqui inizieranno domani, dopo il verdetto del TAS, dato che Paul sarà disponibile da marzo. Anche Paul Pogba ritiene che un nuovo inizio sarebbe la soluzione migliore per lui e per la sua carriera”.

